《那年，我们的夏天》特辑彩蛋！志雄：「我下个月要结婚了，是大家想的那个人」雄延秀CP婚后依旧超甜♥

《那年，我们的夏天》在27日播出特辑《那年我们：The Movie》。

在演员们真实的采访的同时，将16集的故事用4个章节重新构成，像一部电影一样回顾。通过让观众们记住特别意义的场面、台词，以及对角色的解说。



特辑中，四位主演也用访谈的方式，公开他们「Happy Ending」背后的故事♥



金志雄（金圣喆 饰）：「我过得很好！啊～还有...我下个月就要结婚了，应该是大家想的那个人（彩兰）。原本很难受，但想藉这个机会跟大家说声谢谢，我会好好生活。」



NJ（卢正义 饰）：「崔雄？崔雄是谁？啊～那个只画建筑物的插画家吗？我没有那么喜欢他啦！不过，明天不是说开展示会吗？我也不是特意去看他的，只是好奇而已。」（NJ黑色头发又更美了！）



崔雄（崔宇植 饰）：「我们吗？我们依旧过得很好！但是国延秀变得有点奇怪，明明知道我最近在准备展示会非常忙碌，但总是跟我说一起去看樱花，那种花落时漂亮的花有什么好看的？但是我依然爱著国延秀，即使如此也是爱著她。」



国延秀（金多美 饰）：「他这么说吗？真正变得奇怪的人是崔雄！变得只专注於工作，真的不懂一点浪漫，还有变得最多的是...把我爱你这句话挂在嘴边，他总是这样我也没办法，我也只好一直爱他了。」



这也让不少网友留言：「没办法，只能等第二季了」、「罗PD...宇植多美的《寒假》，或者《出差十五夜》也好」、「现在延秀说要去看樱花，真是疯了」、「下个月的婚礼地址跟我说，拜托叫我吧」、「这样的小可爱们... 马上回来」、「NJ真的好漂亮」、「让人期待第二季的电视剧是第一次」等等。



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