《文明特急》韓佳人首次做客訪談節目，實際性格超反轉！自詡像SJ神童：「如果現在出道一定是瘋子綜藝咖」

很多人以為 #韓佳人 是那種乖巧安靜的性格，看過節目後大呼意外：沒想到歐尼是這樣活潑帥氣、 超有魅力！

近日網路綜藝《文明特急》請來韓佳人做客，回顧從前的劇集和綜藝時發現韓佳人經常完全沒印象，連她本人都驚訝：「我腦袋裡一定有個超大的橡皮擦！」

後來發現「健忘」的真正原因是說假話！因為當年的社會風氣和現在不同，像韓佳人這樣螢幕形象和本人性格不相符的情況，公司會讓她盡量少講話。韓佳人接受採訪時也只好講一些假假的但好聽的話，結果就是時間長了記不住。比如2012年說自己只有三樣東西不會膩：小番茄、海苔、延正勛，現在的韓佳人就只想得起前兩樣，因為第三樣是編出來的XD



韓佳人還經常沉浸在自己的思維裡、完全不聽別人講話也不給出reaction，Jaejae說像她這樣「隱隱約約有點瘋」的性格正是MZ世代喜歡的類型，韓佳人也覺得自己生錯時代：「如果現在當偶像，一定會以那種怪怪的角色大紅特紅。」還類比自己就像Super Junior的神童，只是完全不會唱歌跳舞而已XD



韓佳人還坦言自己不喜歡拍照也完全不懂化妝，雖然老公給她拍了很多照片甚至得過獎、連網友都驚歎超美，但她本人卻對大多數都無感。最後選出來最合心意的是吃東西這張，因為比較像她真實的模樣：調皮愛搞怪。實際上韓佳人的MBTI類型是ESTJ「總經理」，與老公延正勛ENFJ非常不合，老公最害怕的就是她XD



採訪中提到韓佳人本來想當醫生、完全沒有進入演藝圈的念頭，進公司上班之後在經紀人的強烈勸說下才為韓亞航空拍廣告出道。節目組找出當年拍的照片，這顏值註定是當藝人的命運啊！



此外韓佳人的新節目《Circle House》也要在2月3日開播了，作為MC與吳英恩、李昇基、盧弘喆、LEEJUNG一起傾聽MZ世代觀眾的煩惱、一起尋找解決方案。



韓佳人這期《文明特急》真的從頭笑到尾，40分鐘不知不覺就過去了，期待她更多的活動！



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