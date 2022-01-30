《那年，我們的夏天》花絮：崔宇植被孔劉起訴XD 誠心道歉：求大家再饒恕我一次！

崔宇植被起訴了，罪名是「侮辱孔劉」，哈哈哈哈哈（不厚道地笑出了聲）！
事情還要從很久之前的畫畫事件說起。 在熱播劇《那年，我們的夏天》裡崔宇植扮演的崔雄是一名插畫師，光靠畫畫就可以收入頗豐。戲外，崔宇植被要求為自己經紀公司裡的其他藝人畫像來考驗他現實世界中的畫技如何，他畫的對象包括了孔劉、金材昱、徐玄振、鄭有美、裴秀智、南柱赫等人。 只是其他人的肖像畫都很正常，只有孔劉一個人被畫成了恐龍，可能是因為孔劉是典型的「恐龍相」吧。 看到自己被化成動物，孔劉「氣得」大吐槽「為什麼只有我不是人類」。
很多人都以為這事情到此為止了，萬萬沒想到居然還有後續。在經紀公司Youtube播出的花絮中，崔宇植收到了起訴狀，罪名則是「侮辱罪」，假裝畫孔劉，讓受害者心驚膽戰，無論從哪個角度看畫的都不是完美的人類孔劉，而是把他畫成了動物，使得所有人在看周邊事物時都視角崩壞，所有的情緒都被「好可愛」所掌控，完全無法進行日常生活。
看完訴狀之後，崔宇植也「真心道歉」，稱：「我並沒有那個意思，我覺得很有趣的畫畫居然引發了這麼大的問題，對此真心向各位道歉，對不起，求大家再饒恕我一次。 」
小編先說秀智和鄭有美也應該「起訴」崔宇植了，畫的都是什麼啊（笑）
實際上孔劉根本沒有真的生氣啦，起訴狀也是經紀公司玩的梗。不然孔劉也不會專門錄了一段影片鼓勵後輩，稱讚他是「研究一直都很好的優秀演員，不愧是我弟弟」！什麼時候能看到兄弟倆再次搭檔拍戲呢？
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