《文明特急》韩佳人首次做客访谈节目，实际性格超反转！自诩像SJ神童：「如果现在出道一定是疯子综艺咖」

很多人以为 #韩佳人 是那种乖巧安静的性格，看过节目后大呼意外：没想到欧尼是这样活泼帅气、 超有魅力！

近日网路综艺《文明特急》请来韩佳人做客，回顾从前的剧集和综艺时发现韩佳人经常完全没印象，连她本人都惊讶：「我脑袋里一定有个超大的橡皮擦！」

后来发现「健忘」的真正原因是说假话！因为当年的社会风气和现在不同，像韩佳人这样萤幕形象和本人性格不相符的情况，公司会让她尽量少讲话。韩佳人接受采访时也只好讲一些假假的但好听的话，结果就是时间长了记不住。比如2012年说自己只有三样东西不会腻：小番茄、海苔、延正勋，现在的韩佳人就只想得起前两样，因为第三样是编出来的XD



韩佳人还经常沉浸在自己的思维里、完全不听别人讲话也不给出reaction，Jaejae说像她这样「隐隐约约有点疯」的性格正是MZ世代喜欢的类型，韩佳人也觉得自己生错时代：「如果现在当偶像，一定会以那种怪怪的角色大红特红。」还类比自己就像Super Junior的神童，只是完全不会唱歌跳舞而已XD



韩佳人还坦言自己不喜欢拍照也完全不懂化妆，虽然老公给她拍了很多照片甚至得过奖、连网友都惊叹超美，但她本人却对大多数都无感。最后选出来最合心意的是吃东西这张，因为比较像她真实的模样：调皮爱搞怪。实际上韩佳人的MBTI类型是ESTJ「总经理」，与老公延正勋ENFJ非常不合，老公最害怕的就是她XD



采访中提到韩佳人本来想当医生、完全没有进入演艺圈的念头，进公司上班之后在经纪人的强烈劝说下才为韩亚航空拍广告出道。节目组找出当年拍的照片，这颜值注定是当艺人的命运啊！



此外韩佳人的新节目《Circle House》也要在2月3日开播了，作为MC与吴英恩、李升基、卢弘喆、LEEJUNG一起倾听MZ世代观众的烦恼、一起寻找解决方案。



韩佳人这期《文明特急》真的从头笑到尾，40分钟不知不觉就过去了，期待她更多的活动！



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