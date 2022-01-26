[劇雷]《那年，我們的夏天》大結局：崔雄獨自留學與延秀煲電話粥，紀錄片繼續爆紅拍成三部曲！（EP.15-16）

《那年，我們的夏天》最後一集順利刷新自身最高收視率5.3%、瞬間最高6.8%，這個結局真的堪稱完美，溫暖又感人、值得一刷再刷啊！

EP.15：三個傻瓜

志雄從小沒有獲得媽媽的關心，媽媽甚至說如果沒有志雄的話她不會過的這麼狼狽，讓志雄覺得自己的人生拼圖始終缺少一塊。 得知媽媽大限將至，志雄在電視台窩了一周沒有回家，對崔雄說他並不感到難過。



崔雄給延秀買了可愛的項鍊「幫貓咪系上鈴鐺」，兩人在家約會，看書、吃飯、畫畫甜蜜不已。



崔雄的夜間畫展開幕，努亞問他為什麼不跟媒體說抄襲的事，崔雄說他不在乎。 努亞說正是因為他這種什麼都無所謂的心態，最後只會一無所有。 評論家也批評崔雄的畫只是被困在自己世界的、小孩子的塗鴉。



延秀本來和崔雄說好畫展最後一天去看他，但因為奶奶暈倒住院而半途折返。 延秀害怕奶奶丟下她一個人，奶奶囑咐她即使一個人也要活得多姿多彩。 延秀在崔雄家門口等他回來，哭著說害怕自己又把一切搞砸了，崔雄抱著她安慰說沒這回事。



EP.16：那年，我們的夏天

金PD勸志雄給媽媽拍紀錄片，不是為了她，而是為了他將來不會後悔。 志雄媽媽說當時因為她自己的心病而無力照顧兒子、不想把不幸傳給他，志雄決定拍片，在餘下的時間裡試著好好相處。



崔雄建議延秀和他一起去巴黎留學，延秀也被張道率挖角去巴黎總公司。NJ得知後感歎延秀真的很愛他，因為這是把對方的人生擺在自己的人生之上。

崔雄一直覺得自己的人生是偷來的，害怕無法成為養父母那樣的好人，以為什麼都不做就是最好的選擇，但媽媽告訴他：爸媽從未對他失望。



延秀一直以為自己是孤軍奮戰，現在發現其實身邊一直有率伊和前輩、同事在，認為現在的生活就是她想要的生活，最終決定不去巴黎。



崔雄留學期間和延秀通話時終於說出了那句「我愛你」，延秀感動又埋怨地說這句話應該當面講，崔雄讓她回頭，原來他因為太想念延秀，偷偷從巴黎飛回韓國看她！



2年之後崔雄留學歸來，恩浩終於對率伊提出約會邀請，彩蘭也對志雄告白，志雄微笑接受。 崔雄和延秀整理捐贈書籍時在扉頁畫下他第一次見到延秀的模樣，並向延秀求婚。



因為這次的紀錄片也爆火，志雄又來找雄延秀拍續集的續集。 兩人坐在沙發上，開心地對鏡頭說：「我們結婚了！」全劇終~



小編後記：完美結局！這部劇真的太療癒，小編在最後兩集不知道哭了多少次，看到大家都與自己的過去和解、和互相喜歡的人在一起，真的太溫暖、太感動啦~~

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