青龍影帝薛景求狂讚2PM李俊昊：演得太好了，大賞怎麼不是他呢！

影視劇圈實力派演員薛景求怒讚後輩李俊昊的演技。

粉絲們通常都戴著「閉眼誇」的濾鏡，很多人對於本命演技是好是壞根本不在乎，只要拍戲了，就會瘋狂吹捧，完全不客觀。 對比粉絲群體，娛樂圈前輩的評價要客觀、專業得多，如果被實力派前輩誇了，那就說明他（她）的演技可圈可點，至少是被專業人士認可了。

李俊昊最近就被大前輩薛景求猛誇了一番，在採訪中薛景求表示：「（2021 MBC演技大賞）怎麼沒頒給他（李俊昊）呢，那部劇（《衣袖紅鑲邊》）收視率很不錯，他演得也很好。 退伍之後完全就變成了帥小夥，雖然退伍當天他沒聯絡我，但我看到消息之後就打了電話給他，之前拍《監視者們》的時候一起吃過1、2次飯，入伍之後我們也見過。 」透露和李俊昊有交情。



2013年薛景求和李俊昊一起合作過電影《監視者們》，前者是這部戲的男主角，而李俊昊當時還是諸多配角中的一個，兩人因戲認識，之後的10多年裡也一直保持了聯絡。



薛景求還稱：「雖然我們之間並不是經常聯絡的關係，但我一直有關注他，很高興（看到他現在的成績），我也沒有為他做過什麼，他已經成為了一個帥氣的男人、帥氣的演員了。」要知道薛景求曾三次捧回青龍電影節的大賞，是三封青龍影帝（2000年《薄荷糖》、2002年《公共之敵》、2021年《茲山魚譜》）的實力派，同時也是大鐘賞、百想藝術大賞的影帝。韓國影壇影響力最大三類大賞的影帝頭銜統統拿到手，足見是有些真本事在身上的。



《衣袖紅鑲邊》算是打開了「李俊昊」時代，愛豆轉行當演員的事例不少，但大部份都被吐槽演技爛，李俊昊算是為數不多的、演技過硬的愛豆演員。 他出演過的每個角色都很鮮活，《衣袖紅鑲邊》中的正祖李祘算是被李俊昊演活了，很多觀眾都誇「從此史書上的正祖有了清晰的形象」、「完全忘了他是李俊昊，只覺得正祖就該長成他這樣」。



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