青龙影帝薛景求狂赞2PM李俊昊：演得太好了，大赏怎么不是他呢！

影视剧圈实力派演员薛景求怒赞后辈李俊昊的演技。

粉丝们通常都戴著「闭眼夸」的滤镜，很多人对於本命演技是好是坏根本不在乎，只要拍戏了，就会疯狂吹捧，完全不客观。 对比粉丝群体，娱乐圈前辈的评价要客观、专业得多，如果被实力派前辈夸了，那就说明他（她）的演技可圈可点，至少是被专业人士认可了。

李俊昊最近就被大前辈薛景求猛夸了一番，在采访中薛景求表示：「（2021 MBC演技大赏）怎么没颁给他（李俊昊）呢，那部剧（《衣袖红镶边》）收视率很不错，他演得也很好。 退伍之后完全就变成了帅小伙，虽然退伍当天他没联络我，但我看到消息之后就打了电话给他，之前拍《监视者们》的时候一起吃过1、2次饭，入伍之后我们也见过。 」透露和李俊昊有交情。



2013年薛景求和李俊昊一起合作过电影《监视者们》，前者是这部戏的男主角，而李俊昊当时还是诸多配角中的一个，两人因戏认识，之后的10多年里也一直保持了联络。



薛景求还称：「虽然我们之间并不是经常联络的关系，但我一直有关注他，很高兴（看到他现在的成绩），我也没有为他做过什么，他已经成为了一个帅气的男人、帅气的演员了。」要知道薛景求曾三次捧回青龙电影节的大赏，是三封青龙影帝（2000年《薄荷糖》、2002年《公共之敌》、2021年《兹山鱼谱》）的实力派，同时也是大钟赏、百想艺术大赏的影帝。韩国影坛影响力最大三类大赏的影帝头衔统统拿到手，足见是有些真本事在身上的。



《衣袖红镶边》算是打开了「李俊昊」时代，爱豆转行当演员的事例不少，但大部份都被吐槽演技烂，李俊昊算是为数不多的、演技过硬的爱豆演员。 他出演过的每个角色都很鲜活，《衣袖红镶边》中的正祖李祘算是被李俊昊演活了，很多观众都夸「从此史书上的正祖有了清晰的形象」、「完全忘了他是李俊昊，只觉得正祖就该长成他这样」。



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