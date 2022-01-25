朴信惠婚禮就是大型「青春回憶現場」～偶像劇的小宇宙爆發了：金歎&黃泰京&Jeremy，連蘇易正都留言了！

朴信惠和男友崔泰俊於1月22日大婚，婚禮現場堪稱青春韓劇的聚集地！

說起朴信惠就不得不提她兩部最為出名的青春偶像劇，一部是《原來是美男》，一部是《繼承者們》。前一部作品中，朴信惠女扮男裝混入新人男團樂隊；



後一部作品則是豪門少爺和貧窮女主的校園愛情故事，與之搭檔的是張根碩、李洪基（《原來是美男》）與李敏鎬（《繼承者們》）。



李敏鎬帥氣亮相劇中女友朴信惠的婚禮，還引用了《繼承者們》中的台詞，9年前那個夏天，金嘆在電影院問車恩尚：「我是不是喜歡上你了？」9年後的這個冬天，李敏鎬問朴信惠：「我是不是要祝福你了？」有趣的是，與李敏鎬搭檔主演《花樣男子》的金汎還特意留言：「王冠的重量」，與《繼承者們》相呼應，因為該劇的副標題就是「欲戴王冠，必承其重」。



婚禮現場李洪基送上祝歌，唱的卻是《繼承者們》的OST《話說》。同時，EXO D.O.和Crush也獻唱了《鬼怪》插曲《Beautiful》，簡直就是大型「我青回」現場（我的青春又回來了！）要是朴信惠和崔泰俊開放觀禮的話，小編相信劇迷們一定擠爆現場。



《原來是美男》中與朴信惠演繹愛情Line的張根碩缺席了此次的婚禮，之後他在SNS上與粉絲互動時就被問到相關問題，張根碩回答「最終她還是拋棄了黃泰京（張根碩在劇中的名字）」，此回答一出立馬笑翻眾人，「泰美CP」終究是BAD ENDING了（大笑）



看到各位韓劇男神的機智回答，網友們也紛紛感慨：「註定王子與灰姑娘沒有在一起」、「邀請函寫金嘆先生幸福又想哭！」、「有生之年看到李敏鎬出席朴信惠的婚禮，只能說我真的老了」等。朴信惠在電視劇裡總是能遇到好友，現實生活中終於也得遇良人，祝福她和崔泰俊，最後以兩人浪漫偶像劇般的畫面結束！！



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