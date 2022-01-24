第31屆首爾歌謠大賞完整獲獎名單：NCT 127首獲大賞淚灑舞台，林英雄包攬「人氣賞」等4大獎項

恭喜所有獲獎歌手！

第31屆首爾歌謠大賞昨晚舉行頒獎禮，Trot歌手林英雄獲得了本賞、人氣賞、最佳Trot和最佳OST三個獎項；防彈少年團也獲得本賞、World Best Artist賞、U+ Idol Live Best Artist賞三個獎項。 最受矚目的大賞方面，從2017年到2020年得主都是防彈少年團，這次換NCT 127憑第三張正規專輯《STICKER》及後續專《Favorite》捧走大賞獎杯，也是NCT 127出道以來第一個大賞。

隊長泰容先是感謝公司和工作人員：「我們的9位成員一直非常努力，2021年因為和NCT 127、DREAM、WayV、2020的所有成員一起才更加發光。 如果沒有這些帥氣、有魅力、幽默的成員是不可能走到這裡，為每一位成員自豪，希望大家都健康幸福。 」



道英在領獎時就哭出來，後來更在IG Story發長文表達謝意：「被大獎叫到名字的瞬間腦海裡湧入很多想法。 出道前當練習生時有很多遠大夢想，大賞也是其中一個。 但隨著時間流逝，比起遙遠未來更加忙於當下，感到遠大的夢想逐漸變小甚至消失，一開始還覺得悲傷惋惜，後來就連這些感情也遲鈍了。 今天被叫到的瞬間重新想起了那些做夢的時節，激動的感情無法用言語表述。 再次感謝大家讓我沒有忘記逐漸消失的夢想。 雖然也擔心是否應該拿這個獎，但因為有告訴我們『希望被更多人更多喜愛』、用心為我們應援的寶貴粉絲，所以比起擔心更覺得要帶著感謝報答大家。 」



以下為第31屆首爾歌謠大賞完整獲獎名單：

大賞：NCT 127



最高音源賞：IU《Lilac》

IU錄了影片發表獲獎感言：「11年前因為《好日子》第一次在首爾歌謠大賞得獎，再次獲得本賞感到非常榮幸，也證明我有努力工作，非常自豪。 我會繼續努力，希望11年之後也能再次獲得這個獎。 」



最高專輯賞：NCT DREAM 《Hot Sauce》



本賞：防彈少年團，IU，aespa，林英雄，THE BOYZ，NCT 127，ATEEZ，SEVENTEEN，Heize，OH MY GIRL，姜丹尼爾，Brave Girls，ENHYPEN

新人賞：OMEGA X，李茂珍，EPEX

類型賞：《Like Water》Wendy（Ballad賞），《I'm Not Cool》泫雅（R&B Hip-Hop賞）， 《星光般的我的愛啊（My Starry Love）》林英雄（Trot賞），《愛情總是逃跑》林英雄（OST賞）

人氣賞：林英雄（韓國內投票）



韓國特別賞：EXO（海外投票）

特別賞：

World Best Artist賞：防彈少年團

U+ Idol Live Best Artist賞：防彈少年團

Best Performance賞：STAYC，ENHYPEN

審查委員特別賞：鄭東河

年度發現賞：李瀧（Lang Lee）

再次恭喜所有獲獎人！



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