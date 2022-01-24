[劇雷]《Bad and Crazy》鄭允浩的精神操控太可怕！柳秀悅節節敗退，抓捕不成反遭到懷疑（EP.10-11）

這兩集的反轉真的堪稱驚心動魄，超佩服編劇埋下那麼多伏筆，所有的拼圖終於要完整了！

EP.10

沈政勳堅持親手殺掉朴成冠，因為鄭允浩告訴他如果任務失敗，鄭就會殺死奇素妍。 秀悅（李棟旭 飾）阻止沈政勳並帶他回家吃飯，告訴他世界上還有很多好人，他應該就此停手，把保護奇素妍的任務交給警方。



安德烈希望儘快和龍社長一起離開韓國，在此之前去見偷偷拿走貨物的人，卻遭到偷襲喪命。 龍社長痛失愛將，意識到偷他們貨的人和警方追查的是同一個人。

秀悅和鄭允浩手下打鬥時想起了埋藏已久的記憶：鄭允浩說在熙除掉了鄭允浩的父親所以他才幫在熙除掉父親，但在熙想不起來這件事，鄭允浩於是瘋狂打他，這時K（魏河俊 飾）為了保護在熙第一次出現。



秀悅醒悟到中了鄭允浩的計謀：其實K沒有殺人，只是鄭允浩用精神控制的手段讓K這樣想而已。 秀悅假裝因為人格分裂的事尋求申朱爀幫助，其實他已經看破：申朱爀就是鄭允浩！



EP.11

秀悅找到申朱爀的心理咨詢記錄，裡面有申暗示青少年互助殺人的影片，龍社長也提供了申朱爀的通話錄音。鄭允浩意識到秀悅可能發現了他的真實身份，開始對周圍的人進行精神控制：給了秀悅媽媽一把帶血的小刀說這是她小兒子的東西，讓秀悅媽媽以為在熙是殺父之後逃出來。



鄭允浩以諮詢師申朱爀的身份告訴盛福駿「秀悅就是鄭允浩」，令憤怒的盛福駿單獨約秀悅出來差點掐死他，這時申朱爀出現並殺掉盛福駿，卻在警局說是K殺人；接受調查時說鄭允浩只存在於秀悅的幻想中，其實是K就是鄭允浩。



鄭允浩因為缺乏證據獲得釋放，忍無可忍的秀悅對他舉起槍，槍響的瞬間被K抓住手臂。

4個月後，秀悅被關在治療監護所裡，熙謙（韓智恩 飾）去看望時發現他精神萎靡，甚至把K都忘了。



回到房間後秀悅把藥片吐出來，K從背後偷襲反而被秀悅壓制，兩人感到時機已成熟，該出去對付申朱爀了！



網友表示：「對媽媽下手真的過分，誰看到都會爆氣吧」、「K消失的時候秀悅好像失戀一樣XD」、「劇情發展令人驚奇，前八集我以為大魔王是龍社長，結果……」、「龍社長對安德烈感情好深」、「申醫生翻白眼的爽樣有夠惡心」、「秀悅居然有制服cosplay，一下學生一下病人XD」、「幸好有最後2分鐘，不然真的氣死了」、「K果然沒有殺人，他是Hero！」

秀悅穿校服被真正的高中生吐槽看起來很老：



最後2分鐘高燃反轉！原來這4個月秀悅是在接受K的格鬥培訓嗎XD



【下集預告】

秀悅從監護所逃出來，去尋找另一個知道鄭允浩身份的人。 熙謙問龍社長當時是如何找到「那個男人」，心理維修工分析鄭允浩的心理：「戴面具的人最害怕什麼？ 」鄭允浩約秀悅在舊家見面，火光映照中，秀悅穿著和K相同的機車服：「反正那傢伙的目標是我，我要自己解決。 」下週五就是最後一集了，李棟旭穿回機車服真的超帥，期待精彩的大結局啊！



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