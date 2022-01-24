第31届首尔歌谣大赏完整获奖名单：NCT 127首获大赏泪洒舞台，林英雄包揽「人气赏」等4大奖项

恭喜所有获奖歌手！

第31届首尔歌谣大赏昨晚举行颁奖礼，Trot歌手林英雄获得了本赏、人气赏、最佳Trot和最佳OST三个奖项；防弹少年团也获得本赏、World Best Artist赏、U+ Idol Live Best Artist赏三个奖项。 最受瞩目的大赏方面，从2017年到2020年得主都是防弹少年团，这次换NCT 127凭第三张正规专辑《STICKER》及后续专《Favorite》捧走大赏奖杯，也是NCT 127出道以来第一个大赏。

队长泰容先是感谢公司和工作人员：「我们的9位成员一直非常努力，2021年因为和NCT 127、DREAM、WayV、2020的所有成员一起才更加发光。 如果没有这些帅气、有魅力、幽默的成员是不可能走到这里，为每一位成员自豪，希望大家都健康幸福。 」



道英在领奖时就哭出来，后来更在IG Story发长文表达谢意：「被大奖叫到名字的瞬间脑海里涌入很多想法。 出道前当练习生时有很多远大梦想，大赏也是其中一个。 但随著时间流逝，比起遥远未来更加忙於当下，感到远大的梦想逐渐变小甚至消失，一开始还觉得悲伤惋惜，后来就连这些感情也迟钝了。 今天被叫到的瞬间重新想起了那些做梦的时节，激动的感情无法用言语表述。 再次感谢大家让我没有忘记逐渐消失的梦想。 虽然也担心是否应该拿这个奖，但因为有告诉我们『希望被更多人更多喜爱』、用心为我们应援的宝贵粉丝，所以比起担心更觉得要带著感谢报答大家。 」



以下为第31届首尔歌谣大赏完整获奖名单：

大赏：NCT 127



最高音源赏：IU《Lilac》

IU录了影片发表获奖感言：「11年前因为《好日子》第一次在首尔歌谣大赏得奖，再次获得本赏感到非常荣幸，也证明我有努力工作，非常自豪。 我会继续努力，希望11年之后也能再次获得这个奖。 」



最高专辑赏：NCT DREAM 《Hot Sauce》



本赏：防弹少年团，IU，aespa，林英雄，THE BOYZ，NCT 127，ATEEZ，SEVENTEEN，Heize，OH MY GIRL，姜丹尼尔，Brave Girls，ENHYPEN

新人赏：OMEGA X，李茂珍，EPEX

类型赏：《Like Water》Wendy（Ballad赏），《I'm Not Cool》泫雅（R&B Hip-Hop赏）， 《星光般的我的爱啊（My Starry Love）》林英雄（Trot赏），《爱情总是逃跑》林英雄（OST赏）

人气赏：林英雄（韩国内投票）



韩国特别赏：EXO（海外投票）

特别赏：

World Best Artist赏：防弹少年团

U+ Idol Live Best Artist赏：防弹少年团

Best Performance赏：STAYC，ENHYPEN

审查委员特别赏：郑东河

年度发现赏：李泷（Lang Lee）

再次恭喜所有获奖人！



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