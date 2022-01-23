李俊昊粉絲見面會宋仲基驚喜現身！熱情擁抱弟弟：本來想讓俊昊退伍後，來客串一下《文森佐》的～

有機會的話，請你們未來一定要合作啊！！！TAT（請實現宋仲基想演兄弟的心願）

本週末是李俊昊舉行粉絲見面會的日子，昨天宋仲基驚喜現身，看起來李俊昊是不知情的，一臉訝異地看著他，還問說：「你不是正在忙拍戲嗎？」宋仲基回：「吵死了」、「就是想看你驚訝的表情才抽空來的，看你這麼吃驚，我心情太好了。」

▼宋仲基一出現，熱情抱住李俊昊，拉脖子搖了一下吃驚的弟弟：



宋仲基 IG story 上傳了跟李俊昊的合照，畫面實在是太美好啦～！XD



宋仲基：「本來想讓他退伍後客串一下《文森佐》的。」但因為檔期的關係，沒有成功，但無論如何都想在作品中相遇，還表示以前採訪有說過：「想在周末劇裡演一對兄弟，讓他演不聽話的弟弟。」

李俊昊：「我不是很聽話嗎？」

宋仲基：「俊昊他太聽話了，所以偶爾覺得很無趣。」

一來一往的對談，展現出私下真的很要好的互動模式。

중기옵아가 이준호의 전역후 첫 복귀작은 빈센조로 해야된다고 생각햇대ㅜ 그래서 특출하길 바랫는데 스케줄상 아쉽게 안됐다고ㅜㅜ 둘이 주말드라마 형제로 같이 찍고싶대!!!!!!!! pic.twitter.com/2s42FAAHDd — (@NUN1M) January 22, 2022

兩人2009年剛出道時期，曾一起出演運動型綜藝節目《出發夢之隊2》，音樂節目上也作為主持人和歌手經常碰面，一直保持很好的友情，互相送應援車加油打氣，是認識超過十年的兄弟情誼。

請看到宋仲基心願的製作公司、導演、編劇…各個單位，實現他的願望吧！！！

▼加碼看一下俊昊粉絲見面會的表演影片《Nobody Else》



兔耳超可愛的～：



重現《衣袖紅鑲邊》用李祘口吻說話：



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