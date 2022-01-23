大結局後還有特輯！《那年，我們的夏天》將在27日播出特輯，網友敲碗：「想看雄妍秀的紀錄片」

《那年，我們的夏天》講述曾經的全校第一與全校最後一名，因十年前高中拍攝的紀錄片「逆行」引發話題，讓兩人被迫再次站在鏡頭前，是部描述他們之間複雜微妙感情的劇。

劇中，崔雄（崔宇植 飾）和國延秀（金多美 飾）青澀而激動的羅曼史、金志雄（金聖喆 飾）和NJ（盧正義 飾）深情的單戀設定，俘獲觀眾們的心。在電視劇話題性中連續2周位居第一，影片也在 NAVER TV 佔據前幾名。



而《那年，我們的夏天》即將在25日播出大結局。22日公開幕後花絮照，製作組表示：「每個人都在碰撞現實中度過愛情失敗的過程，所有青春們都會迎來有意義的成長和變化。因爲經歷一次分手的5年前相同的理由而再次動搖的崔雄、國延秀會做出怎樣的選擇，請期待他們最後的故事。」



此外，SBS將在27日播出特輯《那年我們：THE MOVIE》，包含正片精彩片段、演員們的採訪等內容。



消息一公開，引發熱烈討論！網友們紛紛留言：「給我雄妍秀的紀錄片」、「因爲要結束了所以有點可惜，但是有了特輯真好」、「如果是紀錄片就大發了」、「不管是什麼都好ㅠㅠㅠㅠ」等，相信有不少觀眾們也都想看紀錄片吧！！



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