李俊昊粉丝见面会宋仲基惊喜现身！热情拥抱弟弟：本来想让俊昊退伍后，来客串一下《文森佐》的～

李俊昊粉丝见面会宋仲基惊喜现身！热情拥抱弟弟：本来想让俊昊退伍后，来客串一下《文森佐》的～

明星   2022年1月23日   星期日11:51   MiJimin  

（图源：youtube@NUNEOGUN누너건、IG@hi_songjoongki）

有机会的话，请你们未来一定要合作啊！！！TAT（请实现宋仲基想演兄弟的心愿）

本周末是李俊昊举行粉丝见面会的日子，昨天宋仲基惊喜现身，看起来李俊昊是不知情的，一脸讶异地看著他，还问说：「你不是正在忙拍戏吗？」宋仲基回：「吵死了」、「就是想看你惊讶的表情才抽空来的，看你这么吃惊，我心情太好了。」

▼宋仲基一出现，热情抱住李俊昊，拉脖子摇了一下吃惊的弟弟：

宋仲基 IG story 上传了跟李俊昊的合照，画面实在是太美好啦～！XD
（图源：IG@hi_songjoongki）（图源：IG@hi_songjoongki）

宋仲基：「本来想让他退伍后客串一下《文森佐》的。」但因为档期的关系，没有成功，但无论如何都想在作品中相遇，还表示以前采访有说过：「想在周末剧里演一对兄弟，让他演不听话的弟弟。」
李俊昊：「我不是很听话吗？」
宋仲基：「俊昊他太听话了，所以偶尔觉得很无趣。」
一来一往的对谈，展现出私下真的很要好的互动模式。

两人2009年刚出道时期，曾一起出演运动型综艺节目《出发梦之队2》，音乐节目上也作为主持人和歌手经常碰面，一直保持很好的友情，互相送应援车加油打气，是认识超过十年的兄弟情谊。

请看到宋仲基心愿的制作公司、导演、编剧…各个单位，实现他的愿望吧！！！

▼加码看一下俊昊粉丝见面会的表演影片《Nobody Else》

兔耳超可爱的～：

重现《衣袖红镶边》用李祘口吻说话：

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