大结局后还有特辑！《那年，我们的夏天》将在27日播出特辑，网友敲碗：「想看雄妍秀的纪录片」

《那年，我们的夏天》讲述曾经的全校第一与全校最后一名，因十年前高中拍摄的纪录片「逆行」引发话题，让两人被迫再次站在镜头前，是部描述他们之间复杂微妙感情的剧。

剧中，崔雄（崔宇植 饰）和国延秀（金多美 饰）青涩而激动的罗曼史、金志雄（金圣喆 饰）和NJ（卢正义 饰）深情的单恋设定，俘获观众们的心。在电视剧话题性中连续2周位居第一，影片也在 NAVER TV 占据前几名。



而《那年，我们的夏天》即将在25日播出大结局。22日公开幕后花絮照，制作组表示：「每个人都在碰撞现实中度过爱情失败的过程，所有青春们都会迎来有意义的成长和变化。因爲经历一次分手的5年前相同的理由而再次动摇的崔雄、国延秀会做出怎样的选择，请期待他们最后的故事。」



此外，SBS将在27日播出特辑《那年我们：THE MOVIE》，包含正片精彩片段、演员们的采访等内容。



消息一公开，引发热烈讨论！网友们纷纷留言：「给我雄妍秀的纪录片」、「因爲要结束了所以有点可惜，但是有了特辑真好」、「如果是纪录片就大发了」、「不管是什么都好ㅠㅠㅠㅠ」等，相信有不少观众们也都想看纪录片吧！！



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