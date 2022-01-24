[有雷]《內科朴院長》主題切合生活獲高度共鳴！面對惡評的態度＋擁有兩個兒子的媽媽心情（EP3－4）

[有雷]由李瑞鎮與羅美蘭主演的《內科朴院長》，每一集短短不到30分鐘卻引起觀眾高度共鳴，除了充滿笑點外，更會讓大家聯想到生活中的小情緒。剛開業的朴院長遇上了網路惡意評論，該如何反擊呢？面對想要生女兒的太太，朴院長更是難以招架！

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《內科朴院長》描述剛開業還正在摸索賺錢之道的朴元章（李瑞鎮飾），面對著一堆自以為是的患者，一下子指使如何開藥，一下子要他配合假造病例好請領保險，其實連自己的護士都為了不想太忙而寫過惡評！讓他不堪其擾卻又擔心網路上的惡意評論。一開始朴院長也認為正常人是不會刻意寫出惡意評論的，覺得不須太過在意，但是他似乎開始體會到惡評帶來的影響力。



人們面對惡評的態度又是什麼呢？雖然大家都會說不需要在意，但泌尿科院長收到的惡評是「長相兇惡像黑社會」，躲在無人之處偷哭。婦產科院長說任何留言都傷不了他，但一收到惡意評論卻立即說要報警……就連朴院長小兒子東久（金康勳飾）看見網路上對於他影片剪輯的評論，也會非常傷心。在網路上不負責任隨意批評的言論，對於當事者都不可能不留下傷痕。



而朴院長自己也曾幻想成為惡意評論者，發現只是想想心情都飛了起來，於是想要反擊扭轉輿論，擔心造假被識破而先是批評了樓上的其他醫院院長，想不到引發群情激憤而報警，朴院長也只好坦白這些都是自己的操作。



生了兩個兒子等於身處在男人國的院長夫人思慕林（羅美蘭飾），羨慕著其他的媽媽有女兒陪伴一起購物，於是興起了想要生老三的念頭，朴院長開始充滿壓力，包含兩個兒子也感受到危機感，東久更是偷偷跑到泌尿科去詢問能讓懷孕不順利的方法。



在補品與運動的夾擊下，朴院長也意外傷到重要部位，原本欺騙老婆已經無法再讓她懷孕，但後來也坦言自己只是沒有生第三胎的心理準備而已，甚至還穿上女裝扮成自己的女兒，表達自己能夠體會太太希望有女性陪伴的心情，終於也為自己解套了。



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