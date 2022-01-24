《讀取惡心的人們》金南佶多重帥氣身份，更被網友票選最想嫁男人！

由金南佶、陳善圭、金素珍主演的犯罪懸疑韓劇《讀取惡心的人們》上周登場後，馬上成為劇迷討論話題！男主角金南佶爐火純青的演技功不可沒，獲網友大讚超有型！

入行多年的金南佶憑2009年古裝劇《善德女王》打開知名度，之後出演的劇集，每當大結局，金南佶所飾演的角色都不約而同以「死亡」告終，令他獲封「國民死者」稱號；幸好在五年前出演《名不虛傳》，終於以豐富的搞笑表情讓他擺脫稱號。

其實金南佶除了擁有演員身份，他更是一位歌手、導演及綜合經紀公司社長！上年年初金南佶和Sanai Pictures的老闆韓載德（音譯，한재덕）合作，攜手成立了自己的公司 「GILSTORY Entertainment」（佶STORY Entertainment）。



然而，最令人意想不到的，必定是他屬於NGO非政府組織創辦人這個身份！金南佶在2013年成立了「Gil Story」NGO非政府組織，他透露成立組織的原因，全是一位菲律賓粉絲的來信：「當年她寫信告訴我當地發生海嘯，需要幫助，當時我左思右想，遂決定通過衆籌方式募款，給當地300戶災民轉交了救護品。」



由於營運NGO需要投放大量資金，金南佶的身邊朋友皆以為他會放棄，但實情是金南佶自掏腰包堅持了好幾年，「以我的微薄之力是無法讓人們擺脫貧困的，但我想我的行動至少可以給人們帶來慰藉與希望。」外表有型又有愛心的金南佶前年獲得韓國福布斯名人榜最具影響力公衆人物排名第17位，更被網友票選為最想嫁的男人之一，可見強大魅力實在讓人無法擋！



《讀取惡心的人們》劇情描述韓國因為極惡的犯罪者連續出現，而陷入恐怖之中。首爾警察廳的成員開始追蹤這些惡人，並傾聽、觀察他們的內心世界。



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