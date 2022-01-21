考古11年前2PM李俊昊的影片，怎麼完全沒有偶像包袱！蛋糕掉地上直接用手抓來吃XD

雖然《衣袖紅鑲邊》結束了，但完全不妨礙劇迷們考古「祘王」李俊昊。

癡情的正祖李祘角色把愛豆團2PM出身的李俊昊推上了事業的又一個高峰，老粉們發現退伍後的他臉上少了稚氣，眼神中多了成熟和堅定，新粉們發現「愛豆出身的他怎麼這麼會演?」，紛紛喊著「我要入坑了」。於是，無論是老粉還是新粉都開啟了一項共同的事業，那就是「考古」，挖出很多李俊昊的舊影片、舊照，每個人都沉迷於考古中不可自拔。



看看小編又挖到了什麼！！2011年出現在2PM官方帳號里的一段影片，過生日的俊昊被隊友們圍著唱生日歌，眾人還為他準備了2個蛋糕，開心地為他慶生。生日歌唱完了，接下來的一幕驚呆所有人，俊昊剛吹完蠟燭，Jun.K和祐榮手一抖，2個蛋糕接連落在了地上，無一倖存。看得俊昊拍著大腿大笑不止，跪在了地上，帶著一點委屈、一點怨氣吐槽道：「誰這樣弄的？」



事情都已經這樣了，成員們乾脆圍著蛋糕席地而坐，徒手抓起蛋糕來吃，這一幫人還真是一點偶像包袱都沒有啊。自己過生日遇到這種事情，其他人可能就生氣了，但俊昊卻絲毫沒有，反而用更大的笑容安撫隊友們，這樣細膩又爽快的性格怎麼能讓人不愛呢！



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