考古11年前2PM李俊昊的影片，怎么完全没有偶像包袱！蛋糕掉地上直接用手抓来吃XD

虽然《衣袖红镶边》结束了，但完全不妨碍剧迷们考古「祘王」李俊昊。

痴情的正祖李祘角色把爱豆团2PM出身的李俊昊推上了事业的又一个高峰，老粉们发现退伍后的他脸上少了稚气，眼神中多了成熟和坚定，新粉们发现「爱豆出身的他怎么这么会演?」，纷纷喊著「我要入坑了」。於是，无论是老粉还是新粉都开启了一项共同的事业，那就是「考古」，挖出很多李俊昊的旧影片、旧照，每个人都沉迷於考古中不可自拔。



看看小编又挖到了什么！！2011年出现在2PM官方帐号里的一段影片，过生日的俊昊被队友们围著唱生日歌，众人还为他准备了2个蛋糕，开心地为他庆生。生日歌唱完了，接下来的一幕惊呆所有人，俊昊刚吹完蜡烛，Jun.K和佑荣手一抖，2个蛋糕接连落在了地上，无一幸存。看得俊昊拍著大腿大笑不止，跪在了地上，带著一点委屈、一点怨气吐槽道：「谁这样弄的？」



事情都已经这样了，成员们干脆围著蛋糕席地而坐，徒手抓起蛋糕来吃，这一帮人还真是一点偶像包袱都没有啊。自己过生日遇到这种事情，其他人可能就生气了，但俊昊却丝毫没有，反而用更大的笑容安抚队友们，这样细腻又爽快的性格怎么能让人不爱呢！



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