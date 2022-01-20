又一對最萌身高差CP！安孝燮＆金世正《社內相親》劇照公開，期待「高冷霸總與女職員」的辦公室羅曼史！

SBS新月火劇《社內相親》由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅主演，故事改編自 Yeondam 創作的網路漫畫《我和社長相親相愛》，講述隱藏身份和公司代表相親的職員間的浪漫愛情喜劇故事。

▼安孝燮飾演「姜泰武」，是財閥三世、申夏莉的公司代表。擁有神造的帥氣容貌、性感的魅力、頭腦聰明又足智多謀，還是韓國擁有最多財富的男人，不過他極度無法忍受別人說謊，同時也是個工作狂。過去曾在愛情中有過創傷，因此不擅長戀愛。



▼金世正飾演「申夏莉」，平凡的上班族，代替朋友前往相親時發現對方是公司的代表。



今日（20日）公開首波劇照，在下雨的浪漫夜晚，兩人在雨傘下對視，手拿黃色雨傘的安孝燮、身穿黃色雨衣的金世正。互相看著對方不尋常的眼神，增添了心動和好奇，在非職場被捕捉到的他們，究竟是在什麼情況下相遇的呢？



而安孝燮、金世正在《2021 SBS演技大賞》中作爲「最佳情侶獎」頒獎嘉賓一起登場而成爲話題。金世正還表示：「明年會是我們吧！」預約將在2022年發光的新「浪漫喜劇情侶」的誕生。



另外，《社內相親》由《奇怪的搭檔》、《油膩的Melo》朴善浩導演執導，《沒禮貌的英愛小姐17》韓雪熙、洪寶熙編劇合作打造，預計在2月7日首播，可以在 Netflix 收看。

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