又一对最萌身高差CP！安孝燮＆金世正《社内相亲》剧照公开，期待「高冷霸总与女职员」的办公室罗曼史！

SBS新月火剧《社内相亲》由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅主演，故事改编自 Yeondam 创作的网路漫画《我和社长相亲相爱》，讲述隐藏身份和公司代表相亲的职员间的浪漫爱情喜剧故事。

▼安孝燮饰演「姜泰武」，是财阀三世、申夏莉的公司代表。拥有神造的帅气容貌、性感的魅力、头脑聪明又足智多谋，还是韩国拥有最多财富的男人，不过他极度无法忍受别人说谎，同时也是个工作狂。过去曾在爱情中有过创伤，因此不擅长恋爱。



▼金世正饰演「申夏莉」，平凡的上班族，代替朋友前往相亲时发现对方是公司的代表。



今日（20日）公开首波剧照，在下雨的浪漫夜晚，两人在雨伞下对视，手拿黄色雨伞的安孝燮、身穿黄色雨衣的金世正。互相看著对方不寻常的眼神，增添了心动和好奇，在非职场被捕捉到的他们，究竟是在什么情况下相遇的呢？



而安孝燮、金世正在《2021 SBS演技大赏》中作爲「最佳情侣奖」颁奖嘉宾一起登场而成爲话题。金世正还表示：「明年会是我们吧！」预约将在2022年发光的新「浪漫喜剧情侣」的诞生。



另外，《社内相亲》由《奇怪的搭档》、《油腻的Melo》朴善浩导演执导，《没礼貌的英爱小姐17》韩雪熙、洪宝熙编剧合作打造，预计在2月7日首播，可以在 Netflix 收看。

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