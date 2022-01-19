[劇雷]《那年，我們的夏天》延秀展現「友善形象」嚇壞崔雄，率伊對年下男恩浩刮目相看（EP.13-14）

只剩最後兩集了，延秀和崔雄都在用各自的方式努力避免再次分手，拜託一定要把心結解開、幸福美滿地在一起啊！

EP.13：Love Actually

延秀擔心複合後再像以前一樣分手，決心以新的面貌和崔雄交往，即使衣服被崔雄不小心弄髒也忍住不生氣，還刻意製造浪漫瞬間，反而讓崔雄嚇了一跳。 崔雄表示就是喜歡嘮叨的她，唯一的要求就是她的嘮叨不重樣，讓延秀心裡樂開了花。



延秀去電視台找志雄吃飯，發現他不肯看她，但仍然沒發現志雄暗戀她。 NJ接受採訪時公開回應了緋聞：她和崔雄只是互相的粉絲，不是戀人。 但半夜找來崔雄家門口說，如果哪天崔雄分手了一定要告訴她。

率伊原本不考慮年下男，這天和一位很無聊的男士相親之後，發現恩浩在店裡幫她幹活，突然對這個弟弟刮目相看，決定給他煮好吃的扇貝湯，还要清空燒酒庫存XD



EP.14：人生真美麗

五年前那次分手後，延秀在電話裡忍著淚水告訴崔雄分手的原因，但崔雄因為喝醉了沒有聽清，並且因為再次被拋棄而討厭自己。 這次趁延秀和公司同事聚餐，崔雄一個人去見延秀的奶奶，從她的言語中察覺到那次分手可能跟經濟狀況有關。





聚餐結束後延秀告訴崔雄其實不介意他來接自己，這時崔雄出現在延秀身後，叮囑她不管有什麼事都要告訴他，他會一直等她說出分手的原因，並且不會讓必須分手的情況再次發生。



延秀在奶奶的衣服口袋裡發現養老院的宣傳冊，害怕奶奶離她而去。 與此同時崔雄在思考是否要留學深造。

【下集預告】

崔雄給延秀戴上項鍊，說是「給貓貓脖子掛上鈴鐺」，一整天都在家裡玩耍、幸福之情溢於言表。 崔雄舉辦夜間畫展，努亞嘲諷他這樣只會一無所獲。 延秀奶奶住院，延秀在崔雄面前流下淚水：「每次這樣幸福的時候都會感到不安。 」



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