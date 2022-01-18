《那年，我們的夏天》14集先公開影片：崔雄電話陪伴一個人回家的延秀，一句「回頭吧！」心臟暴擊♥

小雄太會了～今晚誤會是不是要解開了！！

《那年，我們的夏天》崔雄（崔宇植 飾）和國延秀（金多美 飾）正展開第二次戀愛，今晚將播出的第14集，官方先公開影片搶先曝光了一段兩人的甜蜜時光。

延秀似乎是剛結束聚會，在走回家的路上接到了崔雄的電話，崔雄對她說：「我想接妳，但是妳不喜歡。妳說別人去接妳，你會覺得丟臉、有壓力。」



延秀是笑著的，但悄悄便換了表情講出心裡話：「那時候是擔心佔用你的時間，才裝作不喜歡，還有，計程車費也不少…」



聽到此話，崔雄明白了，接著突然講出一句：「我知道了，那你回頭吧！」延秀一轉頭，崔雄就站在遠處。



原來，崔雄一心一意想送延秀回家，但怕延秀不喜歡便改變了方式，用走的默默跟在延秀後頭……



「以後提早告訴我啊！」崔雄跨大步走到延秀面前：「你不說的話，我就和傻瓜一樣什麼都不知道。」



▼14集先公開影片：



網友看了此影片，留言區有人覺得崔雄的舉動太讓人心動，認為崔雄完全是戀愛高手！也有人感動到哭了，有人心疼崔雄「真的什麼都不知道」。

若與昨晚播出的14集預告對照，崔延秀很有可能因為崔雄的話，在14集將過去分手的實情全盤托出。



▼14集預告：



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