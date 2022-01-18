《那年，我们的夏天》14集先公开影片：崔雄电话陪伴一个人回家的延秀，一句「回头吧！」心脏暴击♥

小雄太会了～今晚误会是不是要解开了！！

《那年，我们的夏天》崔雄（崔宇植 饰）和国延秀（金多美 饰）正展开第二次恋爱，今晚将播出的第14集，官方先公开影片抢先曝光了一段两人的甜蜜时光。

延秀似乎是刚结束聚会，在走回家的路上接到了崔雄的电话，崔雄对她说：「我想接你，但是你不喜欢。你说别人去接你，你会觉得丢脸、有压力。」



延秀是笑著的，但悄悄便换了表情讲出心里话：「那时候是担心占用你的时间，才装作不喜欢，还有，计程车费也不少…」



听到此话，崔雄明白了，接著突然讲出一句：「我知道了，那你回头吧！」延秀一转头，崔雄就站在远处。



原来，崔雄一心一意想送延秀回家，但怕延秀不喜欢便改变了方式，用走的默默跟在延秀后头……



「以后提早告诉我啊！」崔雄跨大步走到延秀面前：「你不说的话，我就和傻瓜一样什么都不知道。」



▼14集先公开影片：



网友看了此影片，留言区有人觉得崔雄的举动太让人心动，认为崔雄完全是恋爱高手！也有人感动到哭了，有人心疼崔雄「真的什么都不知道」。

若与昨晚播出的14集预告对照，崔延秀很有可能因为崔雄的话，在14集将过去分手的实情全盘托出。



▼14集预告：



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