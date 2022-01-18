顏值最高、腿最長、最愛吵架的一群陰間使者來了！新劇《明天》金喜善、路雲、李洙赫台詞排練照公開

「我們是一群努力救人的陰間使者」這個題材跟演員陣容，真的是讓人太期待了！！！TOP 金喜善 和 路雲、李洙赫 兩位大帥哥。（大拇指）

MBC 金土時段又一強檔力作！由金喜善、路雲、李洙赫這群大長腿主演的人氣漫改劇《明天》，公開了台詞排練的現場照，演員們100%同步了漫畫角色，生動的演技讓現場氣氛相當活絡。



《明天》以陰間壟斷企業「走馬燈」為背景，講述因自我了斷的人數過多導致地獄超載，陰間成立了「危機管理小組」派陰間使者來到人間、努力挽救試圖輕生人們的溫情故事。



製作組表示：「從首次台詞排練開始，金喜善、路雲、李洙赫、尹志溫等人就表現了出色的消化力和化學反應，都在團隊的期待之上。劇中為了救人而出動的陰間使者們，那些過程將會傳達充滿溫度的笑容、與觸及人心的感動，敬請期待。」原作中幾人是非常愛鬥嘴吵架，估計會出現很有趣的互動。



▼準備就業卻事事不順的崔俊雄（路雲 飾），因事故意外陷入昏迷狀態，



▼與正在執行特別任務的陰間使者具蓮（金喜善 飾）和林龍九（尹志溫 飾）相遇，而半人半魂的崔俊雄也在隨後加入了他們，成為危機管理組的忙內。



▼李洙赫則飾演負責引導死者的管理組組長「朴重吉」，原則主義者，與危機管理組組長「具蓮」是爭鋒相對的關係。



《明天》將接檔《Tracer》預計在3月份播出。

▼1月19日官方公開了演員們台詞排練的現場影片：



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