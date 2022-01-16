崔宇植曾在《劉Quiz》中說：想透過韓劇《那年，我們的夏天》被封國民初戀，下一秒直接被大神虧～

大家現在願意把男版「國民初戀」的稱號，獻給崔宇植（崔雄）嗎？

近期透過人氣漫改劇《那年，我們的夏天》獲得超高討論度與人氣的崔宇植，曾在去年12月初的開播前出演過《劉QUIZ ON THE BLOCK》，節目上曾經許多一個大膽的心願。

崔宇植說這是睽違已久，與金多美一起拍攝了浪漫類型的題材，心中有很多的期待，劉在錫認為崔宇植蠻適合初戀的形象。



接著，崔宇植小心翼翼地說：「啊…國…國民。」

劉在錫：「國民初戀嗎？」



崔宇植：「對，那種感覺。」

劉在錫：「也沒到那種程度啦！」直接被大神打搶～。XDDD



崔宇植接著又提到了秀智（「國民初戀」封號的代表人物），除了希望自己主演的電視劇能有好成績外，似乎也期待自己能獲得國民初戀的封號。



▼《那年，我們的夏天》崔宇植滿腔熱血想當國民初戀！節目中聊到Wooga Family：



如今，他與金多美主演的《那年，我們的夏天》在網上擁有超高的討論度，榮登電視劇話題性一位冠軍，收視率也節節上升，表現出色，他所飾演的插畫家崔雄也是相當引發共鳴，可以說是相當成功。



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