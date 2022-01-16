崔宇植曾在《刘Quiz》中说：想透过韩剧《那年，我们的夏天》被封国民初恋，下一秒直接被大神亏～

大家现在愿意把男版「国民初恋」的称号，献给崔宇植（崔雄）吗？

近期透过人气漫改剧《那年，我们的夏天》获得超高讨论度与人气的崔宇植，曾在去年12月初的开播前出演过《刘QUIZ ON THE BLOCK》，节目上曾经许多一个大胆的心愿。

崔宇植说这是睽违已久，与金多美一起拍摄了浪漫类型的题材，心中有很多的期待，刘在锡认为崔宇植蛮适合初恋的形象。



接著，崔宇植小心翼翼地说：「啊…国…国民。」

刘在锡：「国民初恋吗？」



崔宇植：「对，那种感觉。」

刘在锡：「也没到那种程度啦！」直接被大神打抢～。XDDD



崔宇植接著又提到了秀智（「国民初恋」封号的代表人物），除了希望自己主演的电视剧能有好成绩外，似乎也期待自己能获得国民初恋的封号。



▼《那年，我们的夏天》崔宇植满腔热血想当国民初恋！节目中聊到Wooga Family：



如今，他与金多美主演的《那年，我们的夏天》在网上拥有超高的讨论度，荣登电视剧话题性一位冠军，收视率也节节上升，表现出色，他所饰演的插画家崔雄也是相当引发共鸣，可以说是相当成功。



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