《Running Man》走過10年你認得這些大咖來賓嗎！智孝回顧與朴敘俊親密互動直皺眉，哈哈爆曾對金鍾國下戰帖

回憶滿滿啊ㅠㅠ 在看解答之前，快來留言答看看！

《Running Man》番外節目《Running Man向前衝》前陣子播出的EP.8「Running Man幕後八卦」，找來《Running Man》3位PD和成員們記憶大PK。

金鍾國、哈哈、池錫辰與宋智孝4位《RM》成員，PK《RM》裡時不時入鏡的製作組崔寶弼PD、權亨久PD，以及崔亨茵PD。兩隊要PK回答問題，贏家可以拿到《RM》「願望券」。

題目出自10年來所有集數，帶所有人回顧《RM》走過的10年回憶。題目中，最有意思的也許是這兩題：猜猜畫面中的男嘉賓是誰？女嘉賓又是誰？這些嘉賓們在當年已有一定的名氣，而今的地位更是不同往昔。（讀者們可以猜猜看，答案放在文末）



猜題過程也有幾段情節相當有趣……回顧經典的「共吃食物遊戲」（20140601期），最厲害的兩對是金鍾國和夏沇秀，以及智孝和朴敘俊，智孝看著當年的畫面直皺眉頭，似乎很訝異自己當時竟然那麼拚命XD



另一段是哈哈爆料他和金鍾國曾「結下樑子」。事情是這樣的，哈哈懼高不想接受高空盪秋千懲罰，他央求金鍾國將免死金牌讓給自己，但金鍾國就算要一起懲罰也不願讓哈哈免死，當場撕掉了免死金牌！哈哈崩潰的接受了懲罰，下了節目之後就帶一群工作人員「堵」金鍾國。搞笑的是，工作人員見到金鍾國就馬上「換邊站」，哈哈見狀只能低頭向金鍾國投降（幫QQ）。



如果對於《RM》有著深刻感情，也想挑戰看看自己記不記得這些回憶的話，不妨看看《RM向前衝》這一集！

（猜猜嘉賓解答如下）



男嘉賓：(1)2PM祐榮、(2)孔劉、(3)鄭雨盛、(4)金秀賢



女嘉賓：(1)孫藝真、(2)韓孝周、(3)韓志旼、(4)申敏兒



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