新劇《三十九》首版預告！孫藝真＆延宇振CP感十足、田美都變身毒舌演技老師，閨蜜互動超真實～

JTBC新劇《三十九》由孫藝真、田美都、金智賢主演，以三位即將四十歲的女性朋友為中心，講述她們對於友情、愛情與生活的有著深度故事的現實人性羅曼史。

劇中，孫藝真飾演江南皮膚科院長「車美祖」，是個溫暖時又非常酷，在富裕環境下長大不需要羨慕別人的人物；田美都飾演演技老師「鄭燦英」，非常毒舌，但是為人真誠，所以即便毒舌也並不讓人討厭；金智賢飾演百貨店化妝品經理「張珠熙」，性格小心謹慎，至今還沒有真正談過一場戀愛。



近日，公開首波預告，細心照顧工作、愛情和友情的車美祖、鄭燦英、張珠熙的日常生活非常親切。不僅以無限舒服的姿勢分著吃餅乾、一起去按摩、在夜店享受無我之境的樣子等，可以確認三位朋友的深厚友情。



另外，39年來滲透到她們人生的羅曼史也讓人心潮澎湃。車美祖和金善宇（延宇振 飾）似乎有不少對少戲，鄭燦英對金鎮石（李茂生 飾）：「我戒菸了，也準備戒掉哥哥你。」張珠熙爲了照顧媽媽沒有好好談過戀愛，對在餐廳看到的主廚朴賢俊（李泰煥 飾）表現出關心，積極支持朋友愛情的車美祖、鄭燦英愛管閒事又八卦的樣子，就像是我們平常與好姐妹之間的相處啊！



最重要的是與「一起幸福」這句話相符的車美祖、鄭燦英、張珠熙的友情在笑聲的同時讓人感動！因爲即使成爲自己負責各自生活的成年人，三個人在一起的時候，也會回到天真爛漫的少女。



《三十九》由《Run On》副導演金尚浩執導，《男朋友》劉英雅編劇執筆，確定接檔《孔雀都市》在2月16日首播，可以於 Netflix 收看。



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