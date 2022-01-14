炫彬&孫藝真去年7月同遊濟州島，網友公開簽名認證！談戀愛事業不打折，新作《三十九》《機密同盟》即將公開

近日韓網多個論壇都在轉載這一消息，看來大家都很期待他們的好消息！

去年8月一名居住在濟州島的韓國網友在個人IG上PO出兩張照片，內容是炫彬和 孫藝真的親筆簽名，落款寫著2021年7月。 網友留言說：「我是收到炫彬簽名的女人。 」有人留言詢問是不是網友親自拿到的，該網友留言回復：「不是親眼見到的，炫彬經常來朋友家的度假民宿，這次是和（孫）藝真一起來的。 」

炫彬和 孫藝真早在2018年合作拍攝電影《極智對決》後就曾經被網友看到同遊洛杉磯在超市購物，後來在tvN電視劇《愛的迫降》裡飾演跨越三八線的浪漫情侶、令各國劇迷瘋狂，還在百想藝術大賞被拍到互相偷瞄的高甜瞬間。 期間兩人多次傳出緋聞但雙都堅持否認，直到去年1月1日被D社公開約會照片，終於大方認愛。

當時孫藝真特地發IG表達戀愛的喜悅：「很感謝能遇到很好的人，也會努力維持這段感情。 」去年2月還傳出炫彬在京畿道買下4層別墅、和JYP老闆朴軫永及女星吳漣序成為鄰居的消息，一度令cp粉們驚呼炫彬是要準備結婚、和孫藝珍一起入住新房嗎~



孫藝珍的新劇《三十九》即將在2月16日開播，炫彬則在拍攝諜戰動作大片《哈爾濱》，2017年和柳海真合作的票房佳作《機密同盟》的續作《機密同盟：國際》已經拍攝完畢，去年赴約旦取景、講述韓國人在阿富汗被綁架事件的《交涉》也有望在今年內上映，2022年也繼續為兩位演員的事業應援！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞