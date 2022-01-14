炫彬&孙艺真去年7月同游济州岛，网友公开签名认证！谈恋爱事业不打折，新作《三十九》《机密同盟》即将公开

近日韩网多个论坛都在转载这一消息，看来大家都很期待他们的好消息！

去年8月一名居住在济州岛的韩国网友在个人IG上PO出两张照片，内容是炫彬和 孙艺真的亲笔签名，落款写著2021年7月。 网友留言说：「我是收到炫彬签名的女人。 」有人留言询问是不是网友亲自拿到的，该网友留言回复：「不是亲眼见到的，炫彬经常来朋友家的度假民宿，这次是和（孙）艺真一起来的。 」

炫彬和 孙艺真早在2018年合作拍摄电影《极智对决》后就曾经被网友看到同游洛杉矶在超市购物，后来在tvN电视剧《爱的迫降》里饰演跨越三八线的浪漫情侣、令各国剧迷疯狂，还在百想艺术大赏被拍到互相偷瞄的高甜瞬间。 期间两人多次传出绯闻但双都坚持否认，直到去年1月1日被D社公开约会照片，终於大方认爱。

当时孙艺真特地发IG表达恋爱的喜悦：「很感谢能遇到很好的人，也会努力维持这段感情。 」去年2月还传出炫彬在京畿道买下4层别墅、和JYP老板朴轸永及女星吴涟序成为邻居的消息，一度令cp粉们惊呼炫彬是要准备结婚、和孙艺珍一起入住新房吗~



孙艺珍的新剧《三十九》即将在2月16日开播，炫彬则在拍摄谍战动作大片《哈尔滨》，2017年和柳海真合作的票房佳作《机密同盟》的续作《机密同盟：国际》已经拍摄完毕，去年赴约旦取景、讲述韩国人在阿富汗被绑架事件的《交涉》也有望在今年内上映，2022年也继续为两位演员的事业应援！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻