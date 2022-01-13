[有片]崔宇植急救車上偶遇粉絲，撞破頭包紗布也要求合照、車廂秒變移動見面會！

這位粉絲的反應好真實，崔宇植的粉絲服務也有100分！兩個人都超可愛啊~

最近崔宇植因主演SBS電視劇《那年，我們的夏天》受到越來越多關注，他在2013年出演電視節目《心跳》的暖心片段也再次引起討論。

節目裡藝人與現役消防員一起工作、拯救生命，這天晚上接到急救電話，崔宇植和全慧彬一起出動。 受傷女生跌倒撞破頭流血不止，消防員幫她擦藥殺菌時，崔宇植一邊安慰說「會有點刺痛哦」一邊忍不住也露出痛苦的表情。



女生鎮定下來後認出全慧彬和崔宇植，原本哭泣突然笑著說：「啊怎麼辦......」崔宇植：「哭到一半笑起來會有點麻煩哦。 」原來這位女生是崔宇植的粉絲，從2011年電視劇《特殊案件專案組TEN》時就喜歡他。 」崔宇植一聽立即摘掉口罩：「我們是命中註定的相遇啊！」



崔宇植幫粉絲擦拭臉上的血：「很痛吧？ 」粉絲害羞又開心地說：「不會痛，因為是歐巴給擦的。 」崔宇植的表情一整個是被撩到了XD



崔宇植乾脆換到離她近一點的位置詢問如何跌倒，原來是她的晚輩背她時不慎把她一個人丟出去。 崔宇植和那位晚輩同歲，也就是說粉絲比崔宇植年長。 粉絲說「雖然很痛但是看到歐巴就（很開心）」，工作人員：「看來只要喜歡就都是歐巴啊。 」

粉絲不斷說著遇到崔宇植感到很幸福，不顧臉上還包著紗布就拿出手機求合照，展現出追星人超真實反應XD



到醫院後粉絲還不斷笑著說：「好幸福啊，歐巴超帥的。 」崔宇植拍拍她：「努那！」回到急救車後，崔宇植說今天本來很辛苦，但因為這位努那粉完全被療癒了，對著鏡頭說：「真的很謝謝妳。 」變成超暖心happy ending~



韓國網友：「意外受傷居然開了一場粉絲見面會」、「明明年紀大也堅持叫歐巴、包著紗布都要拍照，完全是killing point」、「那時崔宇植還不是非常有名，看來是真的粉絲啊，兩人都好可愛」、「 從一開始的哭到手抖，到後來感覺幸福kkk」、「這件事可以當做一輩子的談資了：被晚輩摔傷搭急救車竟然遇到崔宇植kkkk」



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