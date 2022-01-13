[有片]崔宇植急救车上偶遇粉丝，撞破头包纱布也要求合照、车厢秒变移动见面会！

这位粉丝的反应好真实，崔宇植的粉丝服务也有100分！两个人都超可爱啊~

最近崔宇植因主演SBS电视剧《那年，我们的夏天》受到越来越多关注，他在2013年出演电视节目《心跳》的暖心片段也再次引起讨论。

节目里艺人与现役消防员一起工作、拯救生命，这天晚上接到急救电话，崔宇植和全慧彬一起出动。 受伤女生跌倒撞破头流血不止，消防员帮她擦药杀菌时，崔宇植一边安慰说「会有点刺痛哦」一边忍不住也露出痛苦的表情。



女生镇定下来后认出全慧彬和崔宇植，原本哭泣突然笑著说：「啊怎么办......」崔宇植：「哭到一半笑起来会有点麻烦哦。 」原来这位女生是崔宇植的粉丝，从2011年电视剧《特殊案件专案组TEN》时就喜欢他。 」崔宇植一听立即摘掉口罩：「我们是命中注定的相遇啊！」



崔宇植帮粉丝擦拭脸上的血：「很痛吧？ 」粉丝害羞又开心地说：「不会痛，因为是欧巴给擦的。 」崔宇植的表情一整个是被撩到了XD



崔宇植干脆换到离她近一点的位置询问如何跌倒，原来是她的晚辈背她时不慎把她一个人丢出去。 崔宇植和那位晚辈同岁，也就是说粉丝比崔宇植年长。 粉丝说「虽然很痛但是看到欧巴就（很开心）」，工作人员：「看来只要喜欢就都是欧巴啊。 」

粉丝不断说著遇到崔宇植感到很幸福，不顾脸上还包著纱布就拿出手机求合照，展现出追星人超真实反应XD



到医院后粉丝还不断笑著说：「好幸福啊，欧巴超帅的。 」崔宇植拍拍她：「努那！」回到急救车后，崔宇植说今天本来很辛苦，但因为这位努那粉完全被疗愈了，对著镜头说：「真的很谢谢你。 」变成超暖心happy ending~



韩国网友：「意外受伤居然开了一场粉丝见面会」、「明明年纪大也坚持叫欧巴、包著纱布都要拍照，完全是killing point」、「那时崔宇植还不是非常有名，看来是真的粉丝啊，两人都好可爱」、「 从一开始的哭到手抖，到后来感觉幸福kkk」、「这件事可以当做一辈子的谈资了：被晚辈摔伤搭急救车竟然遇到崔宇植kkkk」



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