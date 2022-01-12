[劇雷]《那年，我們的夏天》終於發糖了♥ 「雄延秀」正式複合，壁咚&約會甜度爆表：要不要去我家喝紅棗茶？（EP.11-12）

這兩集公開了崔雄令人揪心的過去，看到現在的他們終於對彼此坦誠、重修舊好，真的超療癒啊~

EP.11：我們的夜晚比你的白天更美

崔雄對便利店的狗狗「鍾鐘」很有共鳴：鐘鐘曾經在散步時被前主人拋棄，現在出門都要主人抱著才行。 但最近他驚訝發現鐘鐘已經可以出門散步，還說鍾鐘是「叛徒」XD



延秀習慣了幫崔雄煮助眠紅棗茶，買了兩大袋紅棗送去崔雄家時遇到NJ。 NJ公司不肯發澄清緋聞的聲明，崔雄不想讓NJ難堪，同樣不肯發聲明。 延秀告訴NJ她和崔雄沒有在交往，不等崔雄回來就回家了。 崔雄回家路上看到延秀掉落的紅棗，第二天去延秀家時又看到她曬在院子裡的紅棗。



最後一天拍攝時崔雄又不見人影，延秀找了一天在酒館找到他。 延秀說自己無法做朋友，崔雄表示自己對她生氣其實是希望她只愛他一個人，兩人都流下淚水。 崔雄向延秀吐露了小時候被父親遺棄的悲傷記憶，難過地哭起來，延秀把他的手撥開，給了他一個溫柔的吻。





EP.12：重新開始

崔雄早上在延秀家門等她，延秀叫他好好睡覺、不要熬夜，壁咚之後確認正式複合~



NJ問志雄何時能放下單戀，志雄想起發燒時崔雄對他的照顧、雄延秀看向彼此的眼神，覺得應該就是現在。



延秀和崔雄約好週末約會，不料崔雄等不及居然悄悄跟來她工作的地方。 崔雄買了兩支熱狗，延秀趁他沒有手可以用便親了他一下，崔雄把兩支熱狗放到同一隻手中，一把摟過延秀！



晚上送延秀回家時，崔雄說我們現在不是小孩子了，為什麼要這麼早回家呢？ 不如去我家喝紅棗茶？ （崔宇植的烏力吉XDD）不過最終是帶她去看了他即將辦展的地方，崔雄決心用所有時間去愛延秀，下一幕兩人已經在崔雄家的沙發上了！





【下集預告】

崔雄幸福地說：「我想永遠活在這個世界上。」延秀在崔雄的書裡發現了什麼：「這世上的不幸，總是頂著幸福的模樣靠近我們。 」崔雄一把奪走說沒什麼。 NJ對崔雄說不想當朋友，延秀和志雄吃飯時問他：「你為什麼不看我？ 」恩浩不理解崔雄為什麼和延秀複合，延秀也感到不確定：「聽說越常吵架分手的情侶，最後又分手的機率就越高。 」最後畫面定格在延秀流淚的面孔，究竟兩人又發生了什麼？



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