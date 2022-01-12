導演親自說明《衣袖紅鑲邊》承恩夜戲碼為何不照劇本！這動作原來是加碼演出呀〜

深受廣大觀眾們喜愛的MBC史劇《衣袖紅鑲邊》至今仍受到廣泛討論，隨著主要演員以及導演的專訪內容報導，大家對於這部電視劇的幕後小故事也相當有興趣，尤其女主角李世榮曾在訪談中提到「合房戲碼刪剪」的真實狀況，導演也在訪談中回應並說明細節。

鄭知仁導演在近日透過韓媒Sports Chosun訪談時提到，早在2018年就讀過原版小說，費盡千辛萬苦希望能購入原著並改編為電視劇，這時間其實花費很久，也遇到了一些挫折，幸好後來成功地進行，不過很多人也擔心小說的結局太過悲劇，是否不太合適成為電視劇結尾，因此這部電視劇製作時的最大目標，就是突顯出原著的最後餘韻感，以觀眾們的反應看來，導演與作家們完美地完成了這項任務。



至於之前李世榮曾在訪談中提到「承恩夜的場面，原本劇本上寫的有李祘脫去外衣以及親吻德任肩上的紋身字樣」，導演也說明了原本的確要拍出解開衣帶的畫面，但她卻覺得怎麼拍都不夠唯美，無論是解開衣帶的動作或是手部姿勢她都不夠滿意，再加上在這戲碼之前，德任在宮外曾經重遇李祘，當時李祘還抓著她的衣帶威脅她，要將她在承恩夜之後打入冷宮，算是對她的懲罰，所以解衣帶對於德任來說，可能反而有種不太好的意義。



所以導演後來讓德任雙手緊握著李祘的手，表示對這段情感的回應，以接吻鏡頭完成了這一段合房戲碼，而原本應該有的寬衣解帶與親吻紋身的戲碼被省略，並加入了隔日早晨德任望著熟睡的李祘並伸手輕劃過他的臉頰這個動作，為了表示其實德任是做了相當大的決定，這次也由德任主動觸碰李祘的臉，表達此時的兩人不是君王跟受承恩的宮女，只是一般相愛的男女。也讓李祘連早會都遲到了〜



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