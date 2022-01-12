[剧雷]《那年，我们的夏天》终於发糖了♥ 「雄延秀」正式复合，壁咚&约会甜度爆表：要不要去我家喝红枣茶？（EP.11-12）

这两集公开了崔雄令人揪心的过去，看到现在的他们终於对彼此坦诚、重修旧好，真的超疗愈啊~

EP.11：我们的夜晚比你的白天更美

崔雄对便利店的狗狗「钟钟」很有共鸣：钟钟曾经在散步时被前主人抛弃，现在出门都要主人抱著才行。 但最近他惊讶发现钟钟已经可以出门散步，还说钟钟是「叛徒」XD



延秀习惯了帮崔雄煮助眠红枣茶，买了两大袋红枣送去崔雄家时遇到NJ。 NJ公司不肯发澄清绯闻的声明，崔雄不想让NJ难堪，同样不肯发声明。 延秀告诉NJ她和崔雄没有在交往，不等崔雄回来就回家了。 崔雄回家路上看到延秀掉落的红枣，第二天去延秀家时又看到她晒在院子里的红枣。



最后一天拍摄时崔雄又不见人影，延秀找了一天在酒馆找到他。 延秀说自己无法做朋友，崔雄表示自己对她生气其实是希望她只爱他一个人，两人都流下泪水。 崔雄向延秀吐露了小时候被父亲遗弃的悲伤记忆，难过地哭起来，延秀把他的手拨开，给了他一个温柔的吻。





EP.12：重新开始

崔雄早上在延秀家门等她，延秀叫他好好睡觉、不要熬夜，壁咚之后确认正式复合~



NJ问志雄何时能放下单恋，志雄想起发烧时崔雄对他的照顾、雄延秀看向彼此的眼神，觉得应该就是现在。



延秀和崔雄约好周末约会，不料崔雄等不及居然悄悄跟来她工作的地方。 崔雄买了两支热狗，延秀趁他没有手可以用便亲了他一下，崔雄把两支热狗放到同一只手中，一把搂过延秀！



晚上送延秀回家时，崔雄说我们现在不是小孩子了，为什么要这么早回家呢？ 不如去我家喝红枣茶？ （崔宇植的乌力吉XDD）不过最终是带她去看了他即将办展的地方，崔雄决心用所有时间去爱延秀，下一幕两人已经在崔雄家的沙发上了！





【下集预告】

崔雄幸福地说：「我想永远活在这个世界上。」延秀在崔雄的书里发现了什么：「这世上的不幸，总是顶著幸福的模样靠近我们。 」崔雄一把夺走说没什么。 NJ对崔雄说不想当朋友，延秀和志雄吃饭时问他：「你为什么不看我？ 」恩浩不理解崔雄为什么和延秀复合，延秀也感到不确定：「听说越常吵架分手的情侣，最后又分手的机率就越高。 」最后画面定格在延秀流泪的面孔，究竟两人又发生了什么？



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