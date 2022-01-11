崔宇植＆金多美《那年，我們的夏天》第11集「歷代級結尾」引發熱烈討論！第12集先公開影片太甜啦～

由崔宇植、金多美主演的《那年，我們的夏天》10日播出第11集，全國收視4.2%、首都圈收視4.6%。

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這集尾聲中，崔雄（崔宇植 飾）和國延秀（金多美 飾）終於復合，延秀還在鼓起勇氣坦白時，崔雄卻搶先開口。崔雄：「我一直很想妳，我真的...很想妳，當妳再次出現時，只要妳在我面前，我就會不自覺對妳生氣。但我好像知道原因了，我大概...只是想看到妳是愛我的，延秀～拜託妳一直愛我，別再放手，一直愛我。」



後記中，崔雄回憶起小時候被父親丟棄，延秀親了他並安慰他。



這集播出後，在韓網引發熱烈討論，還稱是「歷代級 Ending」。網友們表示：「雄妍秀對手10分鐘是傳奇」、「今天瘋了ㅠㅠㅠㅠ嗚嗚」、「崔宇植演技太好了，我眼淚跟著流」、「今天的結尾用演技撕裂，真的很棒」、「雄妍秀哭了，我也哭了」、「現在讓我們雄跟延秀幸福起來吧」、「哇 台詞真的好棒啊」、「兩位主人公的演技和默契都完成」等等。



SBS 公開今晚（11日）將播出的第12集先公開影片。崔雄一大早就到延秀家門口等她，延秀一出來看到他害羞地笑：「怎麼回事？你什麼時候來的？給我打電話啊！」崔雄：「剛剛在畫畫，然後就來了，你是這個時間點上班嗎？」延秀：「你有睡一會嗎？你不能因為睡不著就一直熬夜。」因為擔心崔雄的身體，開始碎碎念 XD



崔雄：「你那是什麼表情？是喜歡還是討厭？」延秀：「是喜歡死了。」崔雄：「那你一開始就說開心啊！走吧～我送你。」崔雄也表示自己長大了，要延秀不用再嘮叨：「我是小孩子嗎？」延秀：「所以啊！你什麼時候才能懂事～」而...崔雄一把把延秀拉進小巷子壁咚！今晚可以發糖了吧～～



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