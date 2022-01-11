崔宇植＆金多美《那年，我们的夏天》第11集「历代级结尾」引发热烈讨论！第12集先公开影片太甜啦～

由崔宇植、金多美主演的《那年，我们的夏天》10日播出第11集，全国收视4.2%、首都圈收视4.6%。

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这集尾声中，崔雄（崔宇植 饰）和国延秀（金多美 饰）终於复合，延秀还在鼓起勇气坦白时，崔雄却抢先开口。崔雄：「我一直很想你，我真的...很想你，当你再次出现时，只要你在我面前，我就会不自觉对你生气。但我好像知道原因了，我大概...只是想看到你是爱我的，延秀～拜托你一直爱我，别再放手，一直爱我。」



后记中，崔雄回忆起小时候被父亲丢弃，延秀亲了他并安慰他。



这集播出后，在韩网引发热烈讨论，还称是「历代级 Ending」。网友们表示：「雄妍秀对手10分钟是传奇」、「今天疯了ㅠㅠㅠㅠ呜呜」、「崔宇植演技太好了，我眼泪跟著流」、「今天的结尾用演技撕裂，真的很棒」、「雄妍秀哭了，我也哭了」、「现在让我们雄跟延秀幸福起来吧」、「哇 台词真的好棒啊」、「两位主人公的演技和默契都完成」等等。



SBS 公开今晚（11日）将播出的第12集先公开影片。崔雄一大早就到延秀家门口等她，延秀一出来看到他害羞地笑：「怎么回事？你什么时候来的？给我打电话啊！」崔雄：「刚刚在画画，然后就来了，你是这个时间点上班吗？」延秀：「你有睡一会吗？你不能因为睡不著就一直熬夜。」因为担心崔雄的身体，开始碎碎念 XD



崔雄：「你那是什么表情？是喜欢还是讨厌？」延秀：「是喜欢死了。」崔雄：「那你一开始就说开心啊！走吧～我送你。」崔雄也表示自己长大了，要延秀不用再唠叨：「我是小孩子吗？」延秀：「所以啊！你什么时候才能懂事～」而...崔雄一把把延秀拉进小巷子壁咚！今晚可以发糖了吧～～



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