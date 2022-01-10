《衣袖紅鑲邊》輪迴到現代的超強混剪！李俊昊看到李世榮就不自覺心痛流淚：想和王再一起賞花～

短短五分鐘的影片就實現了劇迷們的願望啊！太感動了～。TAT

古裝韓劇《衣袖紅鑲邊》已完結卻讓劇迷們忍不住回味，網上也出現了很多混剪素材，其中關於希望兩人二搭現代劇的聲浪最高，李俊昊（李祘）和李世榮（德任）也曾在廣播上表示如果有機會很希望再度合作。



今天就來分享一部新出爐且質感超高分的混剪影片，當中是關於李祘與德任輪迴轉世到現代後，再次相遇的愛情故事！當中加入了許多《孤單又燦爛的神－鬼怪》跟《德魯納酒店》的對話和片段，加在一起毫無違和感啊！



▼可以當作《衣袖紅鑲邊》的外傳來看：（轉世版本）



這篇故事以德任過世前的遺言開啟了篇章：「下輩子就算看到臣妾也請裝作不認識，就這樣擦身而過吧。」在三個神的注視與對話下，雖然各自意見分歧，但兩人斷不開的緣分，終究會轉世再次相遇。



2022年的首爾



現代的俊昊經常夢到世榮，感覺她非常的熟悉，世榮看著月亮時，也會想起俊昊，兩人不停巧遇，每次都會出現重疊的記憶，俊昊對世榮坦白每次見到她就會感到心痛。



花謝了也還會在開，李祘與德任一起賞花的約定，也會再度來臨。世榮也想起了一切，看著花開忍不住痛哭。



世榮最終選擇勇敢告白，她告訴俊昊：「哪裡都不要去，只要待在我身邊就好。」俊昊緩緩回應道：「所以我們要更努力活得幸福才行。」



▼還有另一部是去年12月26日公開的，目前已有61萬觀看人次，也有另一番風味，李祘跟德任在現代相遇，卻是一對已分手的戀人的故事，在職場重新相遇，不斷勾起過往的回憶：



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