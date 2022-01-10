《出差十五夜2》玩人物Quiz笑點滿滿！鄭雨盛把曹政奭說成「眼鼻口」、「迷妹」廉晶雅馬上喊出防彈少年團

《出差十五夜2》的第二個出差地是演員經紀公司「Artist company」，由李政宰、鄭雨盛，與旗下演員廉晶雅、金鍾洙、申正根、金叡園、張東周、趙怡賢、林智妍、P.O表志勳出演。

製作組準備各種員工們想要的禮物，只要第一輪成功時，就能把所有的獎品帶走，如果失敗的話，就必須返回一項。羅PD：「可能會被同事們責罵的那個遊戲『人物Quiz』。」有經驗的P.O進行說明：「讓你看其他演員、知名人士的照片，然後要馬上說出名字。」結果...廉晶雅就說：「知道知道！防彈沒猜出我的名字嘛～」



進行一輪後，演員們就急著換座位（笑）！廉晶雅看到崔宇植的照片則停住：「崔...」申正根：「他變胖了啊（指照片）。」因為失敗很快又回到第一位鄭雨盛：「又來嗎？我？」結果沒猜出柳海真，所以又還是從他開始。輪到廉晶雅時，剛好出現防彈少年團的照片，她直接用喊的，甚至還跟羅PD要了照片 XD



翻出曹政奭的照片時，鄭雨盛竟然說出「眼、鼻、口」，他也馬上真心地道歉。要去掉獎品時，李政宰就說：「都道歉了還不夠嗎？都那麼真心道歉了！」所以製作組放馬。而趙怡賢沒猜出韓孝周，一樣馬上道歉，李政宰：「沒關係啦～你已經道歉了，獎品不會飛走的。」之後還激動對羅PD說：「鄭雨盛的道歉能接受，我們趙怡賢的道歉不能接受嗎？」最後...製作組只好「停止道歉」。



輪了好幾輪後，獎品慢慢減少，即使改成單程還是沒有成功。下一期又要進行其他的遊戲，鄭雨盛還大喊：「十五夜以後別來出差了。」太好奇發生什麼事呢～

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