《出差十五夜2》玩人物Quiz笑点满满！郑雨盛把曹政奭说成「眼鼻口」、「迷妹」廉晶雅马上喊出防弹少年团

《出差十五夜2》的第二个出差地是演员经纪公司「Artist company」，由李政宰、郑雨盛，与旗下演员廉晶雅、金钟洙、申正根、金睿园、张东周、赵怡贤、林智妍、P.O表志勋出演。

制作组准备各种员工们想要的礼物，只要第一轮成功时，就能把所有的奖品带走，如果失败的话，就必须返回一项。罗PD：「可能会被同事们责骂的那个游戏『人物Quiz』。」有经验的P.O进行说明：「让你看其他演员、知名人士的照片，然后要马上说出名字。」结果...廉晶雅就说：「知道知道！防弹没猜出我的名字嘛～」



进行一轮后，演员们就急著换座位（笑）！廉晶雅看到崔宇植的照片则停住：「崔...」申正根：「他变胖了啊（指照片）。」因为失败很快又回到第一位郑雨盛：「又来吗？我？」结果没猜出柳海真，所以又还是从他开始。轮到廉晶雅时，刚好出现防弹少年团的照片，她直接用喊的，甚至还跟罗PD要了照片 XD



翻出曹政奭的照片时，郑雨盛竟然说出「眼、鼻、口」，他也马上真心地道歉。要去掉奖品时，李政宰就说：「都道歉了还不够吗？都那么真心道歉了！」所以制作组放马。而赵怡贤没猜出韩孝周，一样马上道歉，李政宰：「没关系啦～你已经道歉了，奖品不会飞走的。」之后还激动对罗PD说：「郑雨盛的道歉能接受，我们赵怡贤的道歉不能接受吗？」最后...制作组只好「停止道歉」。



轮了好几轮后，奖品慢慢减少，即使改成单程还是没有成功。下一期又要进行其他的游戏，郑雨盛还大喊：「十五夜以后别来出差了。」太好奇发生什么事呢～

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