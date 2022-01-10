[有雷]《Tracer》首播創佳績！「我不喜歡輸的感覺」任時完超狂砸毀欠稅大戶豪宅！揭弊高層內賊（EP1－2）

[有雷]MBC新電視劇《Tracer》接檔人氣史劇《衣袖紅鑲邊》，首播也創下了全國超過7％的收視率，帶給觀眾打擊惡勢力的痛快感受。由任時完、高我星主演以國稅局調查員為背景，除了搞定欠稅大戶讓他們乖乖繳稅外，任時完另一個目的更要為父親復仇。

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《Tracer》一開始就說明了黃東柱（任時完飾）曾是一名為大企業作假帳的會計師，但他卻呆站在下雪的夜晚現場，望著從河內打撈出來的車輛，原來他的父親遭陷害而死，被操作成自殺，內情並不單純，此時找上他的國稅局調查專員徐慧英（高我星飾），雖然提供了一些證據並表達歉意，不過黃東柱只打算自己查出所有事件真相。



當黃東柱一當上公務員進入國稅廳，就已經以自己的方式搞定想逃稅20億元的球星，雖然欠稅大戶都像流氓難搞，黃東柱總能抓住對方的弱點而收回稅金，他也表明來意，想到改變整個國稅廳，直接找到國稅廳本廳的第三勢力任泰俊（孫賢周飾）表明合作意願，目前的廳長仍支持另一位女性次長閔素英，於是任泰俊將黃東柱派遣至稅收五組擔任組長。



從小看見父親被誣陷，黃東柱曾協助PQ集團子公司作帳，也知道父親的死與PQ集團絕對相關，而這些大企業總有國稅廳高層人士的協助，所以總能脫身卻讓其他人揹了黑鍋。但他來到的稅收五組是個爛到不行的地方，除了沒尊嚴常被民眾砸東西之外，還奉行著「只要不做事就是在工作」的原則……讓黃東柱早已嗅出腐味。



黃東柱一到職就拿著榔頭到欠稅大戶家中，雖然組員被耍得團團轉差點無功而返，黃東柱卻一槌砸爛豪宅的柱子，藏在天花板的贓款全部掉了出來，電視台的播出也讓他聲名大噪。但國稅廳的高層卻緊張了起來，總有一天他們為欠稅大戶掩蓋的事實會被揭發，黃東柱除了表面上立下功績追回稅金外，更大的目的是揪出內部高層與企業的勾結。



而曾與他在父親事故現場見面的徐慧英，也是稅收五組的調查員之一，兩人的緣份可不一般，原本想辭職的徐慧英將找回工作的初心，成為黃東柱的得力助手。黃東柱在下週就即將在高層會議上直指內鬼，雖然只是組長，但炮口卻對著科長、局長甚至更高層，令觀眾們看起來痛快不已。



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