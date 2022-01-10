[有片]35歲任時完在記者眼中仍是「寶貝兒子」！宣傳新劇《Tracer》學老虎叫&舉雙手擺pose，網：「記者好像學校表演會上的家長」

小編看了都想跟著一起說「哎古哎古~」實在是太可愛啦！XD

任時完和高我星主演的MBC金土劇《Tracer》上周開播，6日下午兩人一起來到MBC電台節目《正午的希望曲，我是金信英》錄製節目，記者拍照時間的一段影片引起網友爆笑討論。

影片中記者請任時完擺出各種拍照姿勢，一開始還只是比心、比花托、臉頰比心，都還算是常見操作：



這時有記者喊：「今年是虎年，可以做一個哦哼的pose嗎？ 」任時完立即舉起雙手：「哦哼！」記者：「帥氣一點地哼~！」任時完：「哼~！」韓國網友覺得記者面對35歲的任時完時，就好像爸爸面對在學藝會上表演的兒子，一起學老虎叫也太可愛：



網友表示：「這是爸爸給兒子拍畢業照片嗎XD」、「是周歲宴嗎」、「怎麼語氣像哄小孩一樣」、「任時完已經35歲嗎？ 看起來只有25」、「看起來超級人畜無害」、「跟著哦哼一聲也太可愛」、「會不會記者也忘記他多少歲」、「《擁抱太陽的月亮》里任時完還只有25歲，時間過得太快啦」。



還有網友翻出從前另一個拍攝花絮，導演看著鏡頭裡微笑的任時完，臉上也是無法抑制地綻放出慈父笑容，這神采一看就是發自真心：



任時完和高我星主演的MBC新劇《Tracer》講述稅收五局的狠毒組長黃東柱加入韓國最保守的國稅廳後發生的鬥爭故事，2022年1月7日起先網後台播出仍有6%以上收視率，被網友說是「長大了、變得很會說話的張克萊」，趕快追起來！



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