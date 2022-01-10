[有雷]《Tracer》首播创佳绩！「我不喜欢输的感觉」任时完超狂砸毁欠税大户豪宅！揭弊高层内贼（EP1－2）

[有雷]MBC新电视剧《Tracer》接档人气史剧《衣袖红镶边》，首播也创下了全国超过7％的收视率，带给观众打击恶势力的痛快感受。由任时完、高我星主演以国税局调查员为背景，除了搞定欠税大户让他们乖乖缴税外，任时完另一个目的更要为父亲复仇。

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《Tracer》一开始就说明了黄东柱（任时完饰）曾是一名为大企业作假帐的会计师，但他却呆站在下雪的夜晚现场，望著从河内打捞出来的车辆，原来他的父亲遭陷害而死，被操作成自杀，内情并不单纯，此时找上他的国税局调查专员徐慧英（高我星饰），虽然提供了一些证据并表达歉意，不过黄东柱只打算自己查出所有事件真相。



当黄东柱一当上公务员进入国税厅，就已经以自己的方式搞定想逃税20亿元的球星，虽然欠税大户都像流氓难搞，黄东柱总能抓住对方的弱点而收回税金，他也表明来意，想到改变整个国税厅，直接找到国税厅本厅的第三势力任泰俊（孙贤周饰）表明合作意愿，目前的厅长仍支持另一位女性次长闵素英，於是任泰俊将黄东柱派遣至税收五组担任组长。



从小看见父亲被诬陷，黄东柱曾协助PQ集团子公司作帐，也知道父亲的死与PQ集团绝对相关，而这些大企业总有国税厅高层人士的协助，所以总能脱身却让其他人背了黑锅。但他来到的税收五组是个烂到不行的地方，除了没尊严常被民众砸东西之外，还奉行著「只要不做事就是在工作」的原则……让黄东柱早已嗅出腐味。



黄东柱一到职就拿著榔头到欠税大户家中，虽然组员被耍得团团转差点无功而返，黄东柱却一槌砸烂豪宅的柱子，藏在天花板的赃款全部掉了出来，电视台的播出也让他声名大噪。但国税厅的高层却紧张了起来，总有一天他们为欠税大户掩盖的事实会被揭发，黄东柱除了表面上立下功绩追回税金外，更大的目的是揪出内部高层与企业的勾结。



而曾与他在父亲事故现场见面的徐慧英，也是税收五组的调查员之一，两人的缘份可不一般，原本想辞职的徐慧英将找回工作的初心，成为黄东柱的得力助手。黄东柱在下周就即将在高层会议上直指内鬼，虽然只是组长，但炮口却对著科长、局长甚至更高层，令观众们看起来痛快不已。



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