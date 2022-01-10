18歲女飯跪求和2PM李俊昊結婚的方法，網友勸其清醒：不如學到2AM

誰不愛癡情的李祘呢？

李俊昊迎來了人生作、人生角色，一部《衣袖紅鑲邊》牢牢鎖住了廣大觀眾的心，祘王和宮女德任（李世榮 飾）的淒美羅曼史打動了無數觀眾。 在劇中李俊昊演技炸裂，觀眾們會因為他哭而揪心，會因為他笑而開心，更會因為他和德任的甜蜜而露出姨母笑，死死攥住了觀眾們的神經線，一大半的觀眾因為他得了「李祘病」。



要知道李俊昊是愛豆出身，唱而優則演，本身就是人氣火爆的「野獸團」2PM的一員，多少迷妹們口中的「歐巴」啊。 最近因為李俊昊人氣重回巔峰，關於他的舊帖子又被粉絲們翻了出來，其中一條讓所有人看得哈哈大笑。 一位粉絲在貼吧提問要如何才能嫁給李俊昊。 發帖人表示自己剛剛18歲，希望廣大網友可以教教她要如何才能嫁給李俊昊，年齡完全不是問題，可以通過愛情來克服，「請快點告訴我吧，不要叫我清醒點，如果我清醒的話就不會在這裡發帖詢問了，快告訴我把，我都頭都大了，還有三天就考試了...... 」



這位迷妹看來是被李俊昊迷得神魂顛倒，網友們也紛紛出謀劃策，其中不乏搞笑留言，其中一條獲讚無數：「有去想如何與2PM結婚的功夫，不如學習到2AM（男團名）你爸媽操碎了心。」

這位迷妹，你前面應該還有很多姐姐在排隊等李俊昊哦！

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