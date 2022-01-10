[有片]35岁任时完在记者眼中仍是「宝贝儿子」！宣传新剧《Tracer》学老虎叫&举双手摆pose，网：「记者好像学校表演会上的家长」

小编看了都想跟著一起说「哎古哎古~」实在是太可爱啦！XD

任时完和高我星主演的MBC金土剧《Tracer》上周开播，6日下午两人一起来到MBC电台节目《正午的希望曲，我是金信英》录制节目，记者拍照时间的一段影片引起网友爆笑讨论。

影片中记者请任时完摆出各种拍照姿势，一开始还只是比心、比花托、脸颊比心，都还算是常见操作：



这时有记者喊：「今年是虎年，可以做一个哦哼的pose吗？ 」任时完立即举起双手：「哦哼！」记者：「帅气一点地哼~！」任时完：「哼~！」韩国网友觉得记者面对35岁的任时完时，就好像爸爸面对在学艺会上表演的儿子，一起学老虎叫也太可爱：



网友表示：「这是爸爸给儿子拍毕业照片吗XD」、「是周岁宴吗」、「怎么语气像哄小孩一样」、「任时完已经35岁吗？ 看起来只有25」、「看起来超级人畜无害」、「跟著哦哼一声也太可爱」、「会不会记者也忘记他多少岁」、「《拥抱太阳的月亮》里任时完还只有25岁，时间过得太快啦」。



还有网友翻出从前另一个拍摄花絮，导演看著镜头里微笑的任时完，脸上也是无法抑制地绽放出慈父笑容，这神采一看就是发自真心：



任时完和高我星主演的MBC新剧《Tracer》讲述税收五局的狠毒组长黄东柱加入韩国最保守的国税厅后发生的斗争故事，2022年1月7日起先网后台播出仍有6%以上收视率，被网友说是「长大了、变得很会说话的张克莱」，赶快追起来！



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