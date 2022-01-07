甜蜜姊弟戀2月上線！《氣象廳的人們》朴敏英＋宋江海報甜蜜公開：「糟糕了，總是喜歡上你〜」

JTBC即將於2月開播的最新土日電視劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史》繼公開了兩段短預告影片後，再度公開雙人前導海報，朴敏英與宋江的同事關係將有什麼樣的改變？如同天氣一樣難以捉摸。

《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史》描述比熱帶的夜晚更熾熱，比區域性暴雨更難捉摸的氣象廳職員們的工作與愛情，他們的辦公室戀情會是如何呢？日前剛公開了兩段男女主角朴敏英與宋江的短預告之後，今日也隨之公開了兩人對望的浪漫海報，相信粉絲們都期待這一場甜蜜的姊弟戀。

在氣象廳總管2科的天氣預報專員陳夏景（朴敏英飾）與擔任天氣特報員的李時雨（宋江飾），兩人的個性可說是天差地別。如果以天氣來比喻的話，兩人的相遇可說成氣象的變異也不足為奇，每一件事情都明確地公私分明，就連人際關係上也是，結交或分手斷得清清楚楚的夏景，遇見了一往前衝就沒有無法完成的事，充滿熱情行動力的時雨，兩人會有什麼樣的火花？

這樣的兩個人在氣象廳這個職場上相遇，熱情興奮地預測著天氣，更熾熱地陷入愛情，也就是這部作品《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史》的核心。通常冷空氣遇到了熱空氣，可能引發下雨，所以這兩個人可能也如同預測發出豪雨特報，而海報上可愛的句子寫著：「糟糕了，總是喜歡上你〜」朴敏英與宋江兩人對望的眼神預告著心動的瞬間。預計2月在JTBC首播。

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