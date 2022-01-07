甜蜜姊弟恋2月上线！《气象厅的人们》朴敏英＋宋江海报甜蜜公开：「糟糕了，总是喜欢上你〜」

JTBC即将於2月开播的最新土日电视剧《气象厅的人们：社内恋爱残酷史》继公开了两段短预告影片后，再度公开双人前导海报，朴敏英与宋江的同事关系将有什么样的改变？如同天气一样难以捉摸。

《气象厅的人们：社内恋爱残酷史》描述比热带的夜晚更炽热，比区域性暴雨更难捉摸的气象厅职员们的工作与爱情，他们的办公室恋情会是如何呢？日前刚公开了两段男女主角朴敏英与宋江的短预告之后，今日也随之公开了两人对望的浪漫海报，相信粉丝们都期待这一场甜蜜的姊弟恋。

在气象厅总管2科的天气预报专员陈夏景（朴敏英饰）与担任天气特报员的李时雨（宋江饰），两人的个性可说是天差地别。如果以天气来比喻的话，两人的相遇可说成气象的变异也不足为奇，每一件事情都明确地公私分明，就连人际关系上也是，结交或分手断得清清楚楚的夏景，遇见了一往前冲就没有无法完成的事，充满热情行动力的时雨，两人会有什么样的火花？

这样的两个人在气象厅这个职场上相遇，热情兴奋地预测著天气，更炽热地陷入爱情，也就是这部作品《气象厅的人们：社内恋爱残酷史》的核心。通常冷空气遇到了热空气，可能引发下雨，所以这两个人可能也如同预测发出豪雨特报，而海报上可爱的句子写著：「糟糕了，总是喜欢上你〜」朴敏英与宋江两人对望的眼神预告著心动的瞬间。预计2月在JTBC首播。

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