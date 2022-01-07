《西式快餐》曹世鎬、李章宇被車仁杓輪流逼問「結婚」話題～只有昌珉淡定回答

猛然一看，這車上已婚的只有車仁杓、崔智友與昌珉，真的會不小心「忘記」昌珉結婚了呀～！

《西式快餐》昨晚播出的EP.10，全體職員前往蘋果園出差，路上車仁杓開啟了「結婚」話題。

車仁杓關心起曹世鎬：「世鎬啊，最近如何？最近沒有相親什麼的嗎？」聽了曹世鎬一臉慌張：「相親嗎？這麼突然？」全車都笑了。車仁杓表示自己只是想問問曹世鎬有沒有結婚打算，曹世鎬回應：「啊，當然要結婚了，但現在是單身啊單身。」



「命定的對象應該會出現。」本以為車仁杓是要安慰曹世鎬，但曹世鎬反問：「會出現吧？」車仁杓竟回：「我不知道啊！」逗了曹世鎬也逗笑其他人。



問了曹世鎬，車仁杓也問李洙赫和李章宇，兩人都回答單身中，不過李章宇被問了第二次就僵住了，車仁杓搞笑鼓勵他：「為了收視率(?)衝吧！」對話相當無厘頭。



對比曹世鎬與李章宇面對結婚話題的慌張，已婚的昌珉可是淡定多了。車仁杓問昌珉是否很快就認定妻子是命定的對象，某個瞬間就認定？昌珉不疾不徐的說：「是從談話交流中，『啊，這個朋友就是……』」



其實車仁杓在EP.5也問過類似的問題，當時昌珉回答：「從某個瞬間，當她有什麼事情時，我會跟著一起開心、一起憂慮，從那時起。」該集播出之後，不少網友重點放錯，紛紛留言表示「不敢相信最強昌珉結婚了」，對於他結婚一事毫無實感。



*延伸閱讀：最強昌珉結婚超低調，節目上提起決心結婚的理由，網一片疑問：「他結婚了嗎」

▼上述節目片段



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