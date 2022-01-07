20年至親的浪漫愛情故事！朴炯植、韓韶禧主演《Sound Track#1》劇照再曝光，兩人好配啊～

《Sound Track#1》由朴炯植、韓韶禧主演，講述一對相識20年的老朋友，因緣際會下在同一間房子裡展開為期兩週的同居生活，感受到友情、愛情之間的微妙情愫，慢慢了解彼此對方心意的愛情音樂電視劇。



近日，公開朴寶藍演唱OST《我想要變得幸福》的MV，也曝光了不少劇照呢。

朴炯植飾演男主角「韓善宇」，是一個新人攝影師，講話不多但心地十分溫暖。相信有不少人都發現朴炯植在《Happiness》中，比以前更大一號、臉也比較圓潤，是因為他的飾演的角色是棒球員和刑警（體格比較好），他才為此增重，現在...他也慢慢瘦回來啦！



韓韶禧飾演女主角「李恩秀」，是一名為生活努力的作詞家，性格開朗又直接。韓韶禧通過《無法抗拒的他》、《以吾之名》讓人看到不一樣的面貌，這次的角色設定也好符合她的外型和氣質，劇照也是好漂亮啊 >//<



而《Sound Track#1》是由《黑道律師文森佐》、《成為王的男人》金熙元導演執導，《前輩，那支口紅不要塗》蔡允編劇執筆，共有4集（每集20～30分），預計在2022年上半年公開。



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